Тройняшки родились в разные годы и десятилетия. Как так получилось?

Mother of triplets sets world record by delivering one of her babies FIVE days before his siblings https://t.co/ovq2I8mib7 — Daily Mail Online (@MailOnline) May 25, 2021

Кайли и ее муж Брэндон в течение четырех лет безуспешно пытались завести общего ребенка. Хотя пара уже воспитывала двоих детей — 12-летнюю Навеа, дочку Брэндона от предыдущих отношений, и семилетнего приемного сына Холдена — им хотелось родить им брата или сестру. В итоге супруги обратились к помощи ЭКО. Они решили подсадить в матку два эмбриона, чтобы повысить шансы на беременность.

Врачи предупредили Кайли и Брэндона о том, что существует примерно десятипроцентная вероятность, что приживутся оба эмбриона, и тогда у них родится разнояйцевая двойня. Кроме того, есть приблизительно однопроцентный риск того, что один из эмбрионов разделится, и тогда получится тройня — один неидентичный и два идентичных близнеца.

Несмотря на низкую вероятность, именно это в итоге и произошло — Кайли забеременела тройняшками. Врачи советовали ей избавиться от идентичных близнецов, чтобы повысить шансы на выживание оставшегося, но она отказалась.

На сроке 16 недель у Кайли произошло раскрытие шейки матки на 1-2 сантиметра и ей потребовалась срочная операция по ее ушиванию. Существовал высокий риск того, что в ходе операции может быть поврежден плодный пузырь находившегося наиболее близко “к выходу” близнеца Киана, но, к счастью, все обошлось.

После операции Кайли постоянно находилась в положении лежа на спине, чтобы предотвратить преждевременные роды. Однако на сроке 22 недели и 5 дней у нее отошли воды.

Утром на следующий день, 28 декабря 2019 года, она родила Киана, который при рождении весил меньше фунта (1 фунт — 450 граммов). Шансы на его выживание составляли всего девять процентов. Однако врачи смогли стабилизировать состояние ребенка, и его поместили в NICU (отделение интенсивной терапии для недоношенных).