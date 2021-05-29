Тройняшки родились в разные годы и десятилетия. Как так получилось?
Кайли и ее муж Брэндон в течение четырех лет безуспешно пытались завести общего ребенка. Хотя пара уже воспитывала двоих детей — 12-летнюю Навеа, дочку Брэндона от предыдущих отношений, и семилетнего приемного сына Холдена — им хотелось родить им брата или сестру. В итоге супруги обратились к помощи ЭКО. Они решили подсадить в матку два эмбриона, чтобы повысить шансы на беременность.
Врачи предупредили Кайли и Брэндона о том, что существует примерно десятипроцентная вероятность, что приживутся оба эмбриона, и тогда у них родится разнояйцевая двойня. Кроме того, есть приблизительно однопроцентный риск того, что один из эмбрионов разделится, и тогда получится тройня — один неидентичный и два идентичных близнеца.
Несмотря на низкую вероятность, именно это в итоге и произошло — Кайли забеременела тройняшками. Врачи советовали ей избавиться от идентичных близнецов, чтобы повысить шансы на выживание оставшегося, но она отказалась.
На сроке 16 недель у Кайли произошло раскрытие шейки матки на 1-2 сантиметра и ей потребовалась срочная операция по ее ушиванию. Существовал высокий риск того, что в ходе операции может быть поврежден плодный пузырь находившегося наиболее близко “к выходу” близнеца Киана, но, к счастью, все обошлось.
После операции Кайли постоянно находилась в положении лежа на спине, чтобы предотвратить преждевременные роды. Однако на сроке 22 недели и 5 дней у нее отошли воды.
Утром на следующий день, 28 декабря 2019 года, она родила Киана, который при рождении весил меньше фунта (1 фунт — 450 граммов). Шансы на его выживание составляли всего девять процентов. Однако врачи смогли стабилизировать состояние ребенка, и его поместили в NICU (отделение интенсивной терапии для недоношенных).
После рождения Киана родовая деятельность прекратилась, и врачи попытались продлить беременность двумя другими близнецами как можно дольше, чтобы повысить их шансы на жизнь.
Спустя пять дней, 2 января 2020 года, на свет появились еще один мальчик, Деклан, весом 650 граммов и девочка Роуэн весом чуть менее 500 граммов, которые присоединились к своему брату Киану в NICU.
Несмотря на сильную недоношенность и экстремально низкий вес при рождении, вся троица выжила и, проведя в NICU около четырех месяцев, оказалась дома. Первым 17 апреля 2020 года домой выписали Деклана, за ним 30 апреля последовала Роуэн, а 4 мая к брату и сестре присоединился и Киан.
Кайли и Брэндан вздохнули с облегчением после полных тревоги и стресса четырех месяцев, пока дети были в больнице, но испытания на этом не закончились — всем малышам нужна была кислородная поддержка, что, помимо всего прочего, отнимало у родителей много времени и сил.