Школьница попала в реанимацию после попытки повторить трюк из TikTok

13-летней дочери Фэй Элизабет (Faye Elizabeth) из Великобритании понадобилась операция на аппендиксе и кишечнике после того, как она повторила трюк из TikTok. Девочка попала в реанимацию, ее прооперировали хирурги. Об этом сообщает The Mirror.

Незадолго до поездки в больницу дочь пожаловалась матери на боль в животе, позже у нее началась рвота. Сначала врачи подумали, что у школьницы воспалился аппендикс. Исключив этот диагноз, они начали подозревать гастроэнтерит, но и эта теория не оправдалась. Медики просканировали область живота девочки и обнаружили у нее в кишечнике и аппендиксе 15 застрявших магнитных шариков.

Faye became worried when her daughter "started vomiting black stuff"https://t.co/YYkv2wJm3A — Liverpool Echo (@LivEchonews) May 25, 2021

Как оказалось позднее, девочка случайно проглотила их, когда пыталась повторить фокус из TikTok. Его суть заключалась в том, что герою видео нужно закрепить магниты с двух сторон языка, чтобы зрителям казалось, будто человек сделал пирсинг.

Врачам пришлось удалить у школьницы аппендикс и часть кишечника. Операция прошла успешно, но у девочки остался длинный шрам от операции. В настоящее время она проходит реабилитацию в больнице.