Сколько молока в день потребляет одна семья в Эстонии?

Любовь к молоку семей и детей Эстонии отражается в здоровом отношении родителей к этому полезному продукту питания. 88% родителей хорошо относятся к потреблению молока взрослыми, а целых 94% респондентов считают, что молоко полезно для здоровья ребенка.

“Коровье молоко и продукты из него содержат белки, жиры, минералы и витамины. Они важны для людей всех возрастов, особенно для растущего и развивающегося детского организма. Хорошо, что мамы и папы знают, что сила молока — это сила роста, потому что иначе молоко и вкусные молочные продукты с полезными молочнокислыми бактериями не оказывались бы на детском столе”, — прокомментировала результаты исследования руководитель Эстонского союза производителей продуктов питания Сирье Потисепп.

Дети потребляют больше всего молока с хлопьями для завтрака (78%), пьют холодное молоко с едой (65%) или в виде какао (52%). Доля употребления молока также напрямую связана с количеством детей — если в семье с тремя детьми именно дети потребляют три четверти и более молока в 59% случаев, то в семье с четырьмя детьми уже в целых 77% случаев.

Коровье молоко как правило можно найти в холодильнике каждой семьи: с наибольшей вероятностью это будет молоко жирностью 2,5% молока или цельное молоко жирностью 3,8-4,2%. Овсяные, соевые, миндальные и другие растительные напитки употребляют 6% эстонских семей, причем потребление последних на уровне выше среднего отмечается среди молодых людей в возрасте 18-29 лет. 1% респондентов покупают сырое молоко и молоко без лактозы.

Наиболее любящие молоко семьи живут в Тарту, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа (в 87-88% тамошних семей молоко и молочные продукты потребляют все члены семей), молоко также является популярным продуктом в русскоязычных семьях (86%). Ниже среднего уровень потребления оказался в возрастной группе 50+ и среди жителей Таллинна (77%).