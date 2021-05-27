“Она была очень несчастна”. Учительница рассказала, как объятиями остановила стрельбу в школе

Интервью Найтинг начала давать только спустя пару недель после инциндента. Она рассказала, что вела урок, когда услышала звуки выстрелов. Криста выглянула в дверь и увидела раненого уборщика, который лежал на полу на другом конце коридора. Выстрелы продолжились, и учительница сказала своим ученикам бежать до соседней старшей школы, где они могли бы укрыться.

Затем она вернулась, чтобы помочь одному из учеников, который получил ранение — в этот момент Найтинг увидела человека, который стрелял. Это была шестиклассница из школы Айдахо Фоллз, расположенной неподалеку. “Это была маленькая девочка, и я не могла до конца этого осознать, — вспоминает Найтинг. — Когда я увидела ружье, я просто знала, что я должна его забрать. … Я посмотрела на нее и тихо спросила: „Это ты стреляла?“”.

Девочка не стала нападать на Кристу, и потому учительница решилась ее обезоружить. “Я просто подошла к ней и положила свою руку на ее руку, я медленно забрала оружие из ее рук, и она позволила мне это сделать, — рассказала учительница. — Она не отдала мне его, но она не сопротивлялась”.

“После того, как я забрала у нее ружье, я обняла ее, потому что я подумала, что где-то у этой маленькой девочки есть мама, которая даже не знает, что у ее дочери нервный срыв, и она причиняет боль другим людям” — поделилась Найтинг. — Девочка начала говорить со мной, и я поняла, что она очень несчастна. Я просто обнимала ее и делилась с ней любовью, и пыталась донести до нее, что мы вместе с этим справимся”.

После приезда полиции учительница спокойно объяснила девочке, что будет происходить дальше, и передала ее полицейским. “Я верю, что мое присутствие ей помогло, потому что она успокоилась”, — сказала Криста.

Это не первый случай, когда объятия помогают остановить школьного стрелка: в 2019 году в школе штата Орегон учитель физкультуры Кинан Лов остановил 18-летнего парня с ружьем, обезоружив и обняв его. “Я увидел испуганного молодого парня, вот что я увидел, — сказал Кинан. — Я увидел парня, который до конца не понимал, что он делает”.