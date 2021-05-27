Я – мама
27.05.2021, 10:15

“Она была очень несчастна”. Учительница рассказала, как объятиями остановила стрельбу в школе

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Pixabay
7 мая 2021 года в средней школе Ригби в штате Айдахо произошел инцидент: шестиклассница пронесла в школу оружие и открыла стрельбу. Девочка успела ранить трех человек, после чего ее остановила учительница математики Криста Найтинг, пишет сайт CHIPS Journal.

Интервью Найтинг начала давать только спустя пару недель после инциндента. Она рассказала, что вела урок, когда услышала звуки выстрелов. Криста выглянула в дверь и увидела раненого уборщика, который лежал на полу на другом конце коридора. Выстрелы продолжились, и учительница сказала своим ученикам бежать до соседней старшей школы, где они могли бы укрыться.

Затем она вернулась, чтобы помочь одному из учеников, который получил ранение — в этот момент Найтинг увидела человека, который стрелял. Это была шестиклассница из школы Айдахо Фоллз, расположенной неподалеку. “Это была маленькая девочка, и я не могла до конца этого осознать, — вспоминает Найтинг. — Когда я увидела ружье, я просто знала, что я должна его забрать. … Я посмотрела на нее и тихо спросила: „Это ты стреляла?“”.

Девочка не стала нападать на Кристу, и потому учительница решилась ее обезоружить. “Я просто подошла к ней и положила свою руку на ее руку, я медленно забрала оружие из ее рук, и она позволила мне это сделать, — рассказала учительница. — Она не отдала мне его, но она не сопротивлялась”.

“После того, как я забрала у нее ружье, я обняла ее, потому что я подумала, что где-то у этой маленькой девочки есть мама, которая даже не знает, что у ее дочери нервный срыв, и она причиняет боль другим людям” — поделилась Найтинг. — Девочка начала говорить со мной, и я поняла, что она очень несчастна. Я просто обнимала ее и делилась с ней любовью, и пыталась донести до нее, что мы вместе с этим справимся”.

После приезда полиции учительница спокойно объяснила девочке, что будет происходить дальше, и передала ее полицейским. “Я верю, что мое присутствие ей помогло, потому что она успокоилась”, — сказала Криста.

Это не первый случай, когда объятия помогают остановить школьного стрелка: в 2019 году в школе штата Орегон учитель физкультуры Кинан Лов остановил 18-летнего парня с ружьем, обезоружив и обняв его. “Я увидел испуганного молодого парня, вот что я увидел, — сказал Кинан. — Я увидел парня, который до конца не понимал, что он делает”.

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