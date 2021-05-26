Онлайн-шопинг с известными эстонскими стилистами — для всех! 27 мая универмаг Stockmann проведет первый в Эстонии live shopping

Первую прямую трансляцию проведут стилист Каролин Куусик и модный редактор Алена Ээсмаа, которые поделятся модными рекомендациями на предстоящий летний сезон и предложат вдохновляющие идеи на тему женской и детской моды. Во время прямой трансляции, помимо комфортного совершения покупок одним щелчком, будет возможность комментировать, задавать вопросы в чате и получать на них ответы. Все прямые трансляции live shopping записываются, и записи можно будет посмотреть на веб-странице Stockmann.

Руководитель отдела маркетинга и обслуживания клиентов Stockmann Катре Уйбомяэ сказала: “Совместное интерактивное мероприятие со звездой или инфлюенсером и возможность приобрести самые модные вещи сезона одним щелчком — это именно то, что делает live shopping новым популярным форматом совершения покупок”.

Live shopping в интернете уходит корнями в Китай, где люди уже многие годы следят за прямыми продажами в социальных сетях и покупают товары на миллиарды. Платформы Taobao и WeChat являются одними из самых популярных.

“К настоящему времени тенденция совершения покупок в режиме реального времени достигла стран Северной Европы, и, например, в Финляндии эта новейшая возможность была освоена очень быстро”, — говорит Катре Уйбомяэ.

Помимо финского универмага Stockmann, товары моды на мероприятиях live shopping продавали и такие бренды, как принадлежащий группе Stockmann Lindex, Monki, COS и Gina Tricot. В Эстонии live shopping первым проведет Stockmann.

Приглашаем вас посетить первое в Эстонии мероприятие live shopping в области женской и детской моды в четверг, 27 мая, в 19:00 на веб-странице Stockmann www.stockmann.ee.