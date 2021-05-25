Британская модель умерла после прививки препаратом AstraZeneca

Кипрские власти уже заявили, что расследованием инцидента займется Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Пока что официального заключения о том, что смерть стала прямым следствием прививки, нет, пишет The Sun.

Дюбуа получила первую дозу вакцины 6 мая. После этого она написала в соцсети, что плохо себя чувствует. Через неделю ее забрали в больницу из-за проблем с дыханием. Тогда британка пожаловалась на головную боль, головокружение и озноб. Ей сделали тест на COVID-19, результат оказался отрицательным.

19 мая Дюбуа впала в кому. Днем в субботу, 22 мая, она умерла – по предварительным данным, от кровоизлияния в мозг. В больнице Никосии, где британка проходила лечение, сообщили, что у нее не было сопутствующих заболеваний.

В ходе вакцинации препаратом AstraZeneca на Кипре с тромбозом столкнулись два человека, однако остались живы, при том, что у них были сопутствующие заболевания.

Ранее из-за побочных явлений многие страны Европы приостановили вакцинацию указанным препаратом. Однако в апреле EMA постановило, что польза от вакцины AstraZeneca превосходит возможные риски для здоровья, и ее использование возобновили.