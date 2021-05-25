"Нескромные фото". Школу во Флориде критикуют за редактирование выпускного альбома

Представители школы Bartram Trail сообщили журналистам, что снимки не соответствовали дресс-коду, согласно которому блузки школьниц должны быть “скромными”.

На сайте школы Bartram Trail сообщается, что фотографии для выпускного альбома могут редактироваться, чтобы обеспечить соответствие дресс-коду.

Однако школьницы утверждают, что фотографии отредактировали, не спросив разрешения у тех, кто на них изображен. Кроме того, ученицы обвиняют администрацию в сексизме. Они отмечают, что фотографии школьников мужского пола администрация оставила без изменений, хотя они тоже нарушали дресс-код.

“Это явные двойные стандарты в нашем выпускном альбоме. Они посмотрели на нас и решили, что если мы покажем немного нашего тела, то это сексуализация, — сказала местной телекомпании WJAX News 15-летняя школьница Райли О’Киф. — Но по поводу фотографий мальчиков, например, команды пловцов и других спортивных снимков, у них не было вопросов, и это, конечно, очень печально и огорчительно”.

Власти школьного округа заявили WJAX News, что ранее школа просто отказывалась размещать фотографии, не соответствующие дресс-коду. Но в этом году снимки поменяли, чтобы все студенты могли увидеть себя в выпускном альбоме.

Новый скандал

Впрочем, после волны критики в адрес школы ее администрация согласилась вернуть деньги (100 долларов) родителям, которые недовольны внесенными в одежду школьниц изменениями.

В школьном дресс-коде сказано, что женские блузки и рубашки “должны полностью закрывать плечи”, а также быть “скромными, не слишком открытыми или отвлекающими”. Запрещается также “избыточная косметика”, а все школьники не должны иметь “экстравагантные прически”.

По данным школьного округа, каждая школа вправе самостоятельно решать, насколько жестко необходимо следить за соблюдением дресс-кода.