25.05.2021, 10:03
Дизайнер из Исландии придумала одежду из желе и водорослей. Надоевшую вещь можно расплавить и сделать новую
Pressifoto
Исландский дизайнер Вальдис Стейнарсдоттир для фестиваля DesignMarch в Рейкьявике создала коллекцию необычных топов с использованием желатина или агара — желирующего вещества, полученного из красных водорослей, пишет сайт Новости Mail.Ru.
Полупрозрачные топы не просто сделаны из экологичного материала, но и исключают отходы при производстве. На каждый топ отмеряют определенное количество желе, которое смешивают с водой, натуральными красителями и сахарным спиртом. Полученную смесь заливают в нужную форму и ждут около суток, пока раствор застынет.
По словам Стейнарсдоттир, одежду из желе можно носить довольно долго - она прочная и устойчивая к внешним воздействиям. При загрязнении достаточно лишь протереть ее водой. Однако если топ уже надоел или начал изнашиваться, то владелец может расплавить его до нужной температуры и снова залить в специальную форму, пишет Dezeen.