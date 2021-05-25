Дизайнер из Исландии придумала одежду из желе и водорослей. Надоевшую вещь можно расплавить и сделать новую

Полупрозрачные топы не просто сделаны из экологичного материала, но и исключают отходы при производстве. На каждый топ отмеряют определенное количество желе, которое смешивают с водой, натуральными красителями и сахарным спиртом. Полученную смесь заливают в нужную форму и ждут около суток, пока раствор застынет.

По словам Стейнарсдоттир, одежду из желе можно носить довольно долго - она прочная и устойчивая к внешним воздействиям. При загрязнении достаточно лишь протереть ее водой. Однако если топ уже надоел или начал изнашиваться, то владелец может расплавить его до нужной температуры и снова залить в специальную форму, пишет Dezeen.