ГАЛЕРЕЯ | Что носить в Эстонии этим летом? 4 совета от эстонского стилиста Бритты Лауметс-Мерила

Горошек и полоски



Горошек или полоски? Горошек и полоски! Разноцветные, большие, маленькие, смелые, сдержанные или яркие — выберите свой наряд с точками или полосками, который наполнит вас энергией и уверенностью в себе, ведь в этом сезоне в моде все варианты вселенной горошка и полосок. Идеальный спутник для летнего вечера на улице или террасе ресторана — это, несомненно, шикарное платье в полоску или горошек с идеальной посадкой, которое никогда вас не подведет.

Спортивно и удобно



Если вы уже срослись с этими очень удобными брюками с широкими штанинами и любимым мягким джемпером в домашнем офисе, теперь пришло время с гордостью одеть их на улицу! Комфортный домашний стиль, который мы все полюбили, больше не должен ограничиваться стенами комнат — это один из самых модных образов сезона! Влияние домашнего офиса еще долгое время будет оказывать влияние на мир моды — одежда с удобными линиями также может успешно сочетаться с повседневной рабочей одеждой. Поход на работу в водолазке больше не должен быть табу, спортивный стиль может сочетать в себе и шик.

Летний монохром



Жизнь не всегда бывает черно-белой. Но Ваш модный наряд может быть таким! В этом сезоне отбросьте все черное и белое в своем гардеробе и добавьте нейтральные бежевые и натуральные белые оттенки. Аксессуары также могут быть в той же цветовой гамме и привлекать внимание своим минимализмом. Несомненно то, что не нужно утопать в ярких цветах, чтобы выделиться — именно чистый монохроматизм привлекает все взгляды. Если Вам нужен дополнительный эффект, черный или белый наряд, украшенный большим количеством блесток, — самый модный способ дать волю своей внутренней “королеве дискотеки”!

Цветы