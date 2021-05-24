Как реагировать на двойки ребенка (особенно в конце года)? Отвечает психолог

Это нормально, но часто это не имеет под собой реальной основы. Портал для родителей CHIPS Journal разбирается с экспертом образовательного центра “Каменный город”, психологом Сергеем Галиуллиным, как родителю реагировать на плохие оценки, чтобы не испортить отношения с ребенком и не испортить отношение ребенка к учебе.

Во-первых, двойка в школе - это нормально.

Правда в том, что от плохой оценки в школе не застрахован никто и не всегда дело в уме ребенка. Причины, по которым ребенок получил двойку, могут быть самыми разными: от фактического незнания материала до плохого настроения учителя. Это во-первых.

А во-вторых, было бы странно что-то начать делать идеально с первого раза. Разве мы можем сразу научиться плавать или встать на лыжи? Так почему дети должны с первого раза понимать крепостное право или логарифмы?

Другое дело, как мы на это реагируем и что для нас самих оценка ребенка.

Результаты международного исследования “Уверенность в процессе обучения”, проведенного в 2019 году компанией Harris Insights & Analytics, неутешительны: 79 процентов школьников в России переживают сильный стресс из-за неуспеваемости.

Думается мне, что такие высокие цифры вызваны самой школьной системой, в которой перепутаны причина и следствие: оценка становится не отражением знаний, а способом измерить успех. Учителя хвалят отличников, приводят их в пример, а двоечников высмеивают. Вот это ненормально.

Во-вторых, нельзя кричать и тем более игнорировать.

Это не значит, что надо не обращать внимание на двойки ребенка. Надо, иначе это будет безразличием, которое даже хуже негативной реакции.

Ругая ребенка за двойки, вы растите в нем страх допустить ошибку, который никак не способствует школьной успеваемости и приводит только к новым неудачам.

Не обращая внимания на двойки, вы показываете ребенку, что он тоже может относиться к своей учебе безразлично.

Как же тогда реагировать? Спокойно разобраться в ситуации и наметить план действий, как ситуацию можно исправить.