Как реагировать на двойки ребенка (особенно в конце года)? Отвечает психолог
Это нормально, но часто это не имеет под собой реальной основы. Портал для родителей CHIPS Journal разбирается с экспертом образовательного центра “Каменный город”, психологом Сергеем Галиуллиным, как родителю реагировать на плохие оценки, чтобы не испортить отношения с ребенком и не испортить отношение ребенка к учебе.
Во-первых, двойка в школе - это нормально.
Правда в том, что от плохой оценки в школе не застрахован никто и не всегда дело в уме ребенка. Причины, по которым ребенок получил двойку, могут быть самыми разными: от фактического незнания материала до плохого настроения учителя. Это во-первых.
А во-вторых, было бы странно что-то начать делать идеально с первого раза. Разве мы можем сразу научиться плавать или встать на лыжи? Так почему дети должны с первого раза понимать крепостное право или логарифмы?
Другое дело, как мы на это реагируем и что для нас самих оценка ребенка.
Результаты международного исследования “Уверенность в процессе обучения”, проведенного в 2019 году компанией Harris Insights & Analytics, неутешительны: 79 процентов школьников в России переживают сильный стресс из-за неуспеваемости.
Думается мне, что такие высокие цифры вызваны самой школьной системой, в которой перепутаны причина и следствие: оценка становится не отражением знаний, а способом измерить успех. Учителя хвалят отличников, приводят их в пример, а двоечников высмеивают. Вот это ненормально.
Во-вторых, нельзя кричать и тем более игнорировать.
Это не значит, что надо не обращать внимание на двойки ребенка. Надо, иначе это будет безразличием, которое даже хуже негативной реакции.
Ругая ребенка за двойки, вы растите в нем страх допустить ошибку, который никак не способствует школьной успеваемости и приводит только к новым неудачам.
Не обращая внимания на двойки, вы показываете ребенку, что он тоже может относиться к своей учебе безразлично.
Как же тогда реагировать? Спокойно разобраться в ситуации и наметить план действий, как ситуацию можно исправить.
Например, если двойка получена за плохо сделанное домашнее задание или ответ у доски, можно обсудить, что помешало ребенку подготовиться лучше. Может ему неудобно, он не успевает по времени, может ему мешает шум телевизора? Может он слишком волнуется и это ему мешает? Спросите ребенка, как это можно изменить? Предложите помощь, но не делайте за ребенка.
Бывает, что двойка получена за поведение и тогда важно разобраться, что привело к такой ситуации. Возможно, стоит обсудить её с учителем, после чего объяснить ребенку, как вести себя, чтобы это не повторилось.
Помните, прямо сейчас вы закладываете в ребенка алгоритм действия в трудных ситуациях. Как ваш ребенок сам будет относиться к неприятностям в будущем? Впадать в крик, сжиматься, замирать, истерить или спокойно решать проблемы? Покажите ему пример, чтобы дальше ребенок не боялся трудных ситуаций, потому что даже если он прямо сейчас с ними не справится - это не станет ни для кого концом света.