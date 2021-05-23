Ниже пояса. Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом

“Штаны не скрывали верх ягодиц, но это было уместно”

Изначально джинсы (брюки из плотной хлопчатобумажной ткани) были одеждой работников американских ранчо, ковбоев, золотоискателей, строителей — в общем, людей физического труда. И практически исключительно мужчин: во второй половине XIX века, когда джинсы вошли в обиход, женщины редко надевали брюки, это воспринималось как экстравагантность и почти непристойность.

Рабочая одежда должна была быть удобной и не стесняющей движений, поэтому много десятилетий подряд джинсы с довольно свободными прямыми штанинами шили по лекалам так называемого regular fit — “обычной посадки” на пояснице — и носили с ремнем.



Работницы ранчо в штате Монтана (США), 1941 год







Актер Гэри Купер (слева) и писатель Эрнест Хемингуэй на охоте, 1940 год





Мужчина и женщина в джинсах классической посадки. США, середина 1950-х годов

В середине прошлого века брюки постепенно превратились из “пощечины общественному вкусу” в относительно привычный предмет женского гардероба: сначала для пляжного отдыха и занятий спортом, потом для любых загородных прогулок и домашнего времяпрепровождения. После “сексуальной революции” 1960-х джинсы стали совершенно обычной одеждой западных девушек: в них ходили в университет, на работу, в кино.



При этом в конце 1950-х - 1960-е женские джинсы кроили по лекалам женских брюк — с очень высокой талией, свободно обрисовывающими бедра и слегка зауженными книзу штанинами. В 1970-е годы стандарт изменился: и женщины, и мужчины полюбили “хипповские” джинсы клеш. Их кроили с низкой посадкой — ниже талии, а иногда на бедрах.

В конце 1970-х американский модельер Кельвин Кляйн произвел “джинсовую революцию”, введя в моду плотно облегающие ягодицы и бедра джинсы-“сигареты”.

Реклама с Брук Шилдс с дерзким слоганом «Между мной и моими джинсами ничего нет» в 1980-м буквально скандализировала общество — и обеспечила джинсам отличные продажи



Мэрилин Монро в джинсах с высокой посадкой, 1954 год



Актриса Фара Фоссет в облегающих джинсах клеш, 1976 год



Боб Марли в широких джинсах, 1975 год

