"Надо действовать быстро и решительно!" Школьная медсестра из Эстонии объясняет, что делать при укусе клеща или змеи

В природе Эстонии ареал распространения клещей с каждым годом увеличивается, поэтому следует быть внимательными в лесах, на лугах, а также на пастбищах. Чтобы предотвратить укус клеща, школьная медсестра рекомендует носить одежду с рукавами и длинные брюки. “Штанины брюк должны быть заправлены в носки или обхвачены резинками, а средства от клещей следует распылять как на коже, так и на одежде. Самое важное — всегда после нахождения в богатом клещами регионе осматривать все тело”, — подчеркивает Рахенди и отмечает, что быстрое удаление клеща значительно снижает риск заражения боррелиозом (болезнью Лайма).

Тем, у кого укус насекомого вызывает еще больший зуд, отек или легко провоцирует волдыри, Рахенди рекомендует принимать антиаллергенные препараты до того, как направиться в места с большим скоплением насекомых. “В самом легком случае после укуса насекомого появляется только зуд, но есть и те люди, у которых возникают более серьезные симптомы аллергии — такие как затрудненное дыхание и анафилактический шок. Если есть склонность к тяжелой аллергической реакции — например, одышка, затрудненное дыхание или потеря сознания — то обычно такие проблемы проявляются уже через пару минут после укуса насекомого, и в этом случае следует немедленно вызвать скорую помощь”, — подчеркивает она, добавляя, что также следует проявлять повышенное внимание, если пчелы или осы жалят лицо, рот или шею, поскольку возникновение отека в этих местах может быть опасным для жизни.

Комары, мошки, слепни, пчелы и осы неизбежно сопровождают эстонское лето и поэтому, по словам школьной медсестры Инны Рахенди из SA Tallinna Koolitervishoid, стоит знать, как уменьшить вызванные укусами насекомых жжение и отек, а также предотвратить аллергические реакции. “Если в месте укуса осталось жало, то его необходимо удалить, а место укуса промыть чистой водой с мылом или антисептиком, чтобы предотвратить воспаление. Холодные компрессы или охлаждающие гели снимают отек и зуд”, — рассказывает школьная медсестра и добавляет, что у аллергиков должен быть запас лекарств от аллергии, прописанных врачом или безрецептурных пероральных противоаллергических препаратов.

Но если все же гадюка укусила, то, как отмечает школьная медсестра, самое главное — сохранять спокойствие и не паниковать. “У человека в панике повышается артериальное давление и учащается пульс и таким образом змеиный яд быстрее распространяется по крови. Яд гадюки разрушает клетки крови и вызывает острую аллергическую реакцию”, — объясняет Рахенди, добавляя, что укус в голову и шею особенно опасен. “Пострадавший должен лечь, а укушенная рука или нога не должны быть в приподнятом положении. По возможности на место укуса следует положить холодный компресс. Пострадавшему нельзя давать пить, а также не следует предпринимать никаких попыток высосать яд”, — рассказывает школьная медсестра об оказании первой помощи в случае укуса гадюки, а также добавляет, что необходимо позвонить на номер 112 или доставить пострадавшего в ближайшее отделение экстренной медицины для оказания помощи.

Как отмечает школьная медсестра, лучший способ избежать укуса змеи — это предотвратить его. “Отправляясь в поход, следует избегать мест, где есть места гнездования змей. Кроме того, вы можете защитить себя, надев для леса сапоги выше щиколотки и осторожно ступая по высокой траве”, — учит Рахенди и рекомендует быть особо внимательными у больших камней, которые змеи часто используют в качестве спального места.

Помимо клещей, змеи также могут представлять угрозу в живой природе. Единственную ядовитую змею в Эстонии — обыкновенную гадюку — можно узнать по темной зигзагообразной полосе, идущей вдоль ее спины. “Змеи активны в теплую погоду, но в целом они боязливые животные, и, когда они чувствуют угрозу, то они скрываются”, — говорит Рахенди и добавляет, что укусы гадюк не часты — змея чаще всего кусается только тогда, когда на нее наступают.

По словам школьной медсестры, для удаления клеща нужно схватить его пинцетом или тонкими плоскогубцами по возможности около головы и как можно ближе к коже. “При вытаскивании клеща, его нужно тянуть вверх, но не очень сильно, нельзя сдавливать его заднюю часть туловища и смачивать его чем-либо. Затем место укуса следует промыть водой с мылом и продезинфицировать”, — обучает Рахенди и добавляет, что если вы не можете удалить клеща самостоятельно, то вам следует обратиться за помощью к врачу.

Первая помощь при укусах животных должна быть быстрой



Дети уже привыкли к домашним животным, и даже если животное может укусить во время запала игры, то риск заражения невелик, но, по словам школьной медсестры, укусы животных вне дома требуют особого внимания и быстрого реагирования.

В своей практике она чаще всего сталкивается с укусами собак и реже кошек и крыс. “Повреждение из-за укуса животного обычно представляет собой комбинацию колотых, рванных и размозженных ран, поэтому, помимо травм кожи и подкожных тканей, в более серьезных случаях были повреждены мышцы, сухожилия и кости”, — объясняет Рахенди, добавляя, что укусы также опасны попаданием со слюной животного возбудителей серьезных заболеваний — например, столбняка, вирусных гепатитов, туберкулеза и бешенства. “В случае укуса кошки может случиться лихорадка от кошачьих царапин, симптомами чего являются покраснение места укуса и увеличение лимфатических узлов”, — говорит Рахенди.

Школьная медсестра напоминает родителям, что укус животного вызывает у ребенка испуг или даже шок, и поэтому важно рассказать ребенку об опасностях, связанных с животными, и о том, как вести себя в случае укуса. Кроме того, по ее словам, важно, чтобы родитель сохранял спокойствие, когда видит укушенную рану и смог бы оказать ребенку необходимую первую помощь. “Первая помощь должна быть как можно более быстрой, потому что риск заражения увеличивается со временем. Почти пять процентов ран осложняются инфекциями”, — говорит Рахенди.

Домашняя первая помощь при укусах животных 1. Рана должна быть немедленно очищена и продезинфицирована. В домашней аптечке должно быть дезинфицирующее средство.



2. Если рана поверхностная, то ее необходимо перевязать чистой повязкой. В случае сильного кровотечения на рану следует наложить жгут.



3. Травмированную конечность нужно приподнять.



4. Следует вызвать скорую помощь или доставить в больницу, если рана большая или ее трудно очистить, также если не сделана вакцина от столбняка или если есть подозрение на бешенство у животного. Ребенка, которого укусило дикое животное (в том числе белка или другое мелкое животное), необходимо доставить в больницу.

По словам школьной медсестры, для предотвращения укусов собак очень важно объяснить ребенку, что чужую собаку нельзя звать, раздражать, тащить, а также нельзя ласкать пса без присутствия хозяина; проходя мимо собаки нельзя бежать, но нужно передвигаться спокойно.