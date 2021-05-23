Я – мама
23.05.2021, 13:11

"Надо действовать быстро и решительно!" Школьная медсестра из Эстонии объясняет, что делать при укусе клеща или змеи

 
Какие еще насекомые или животные опасны?
Photo by Ksenia Chernaya from Pexels
Прекрасная весенняя погода зовет на природу, но помимо красот в живой природе пробудились также насекомые и животные. Школьная медсестра делится рекомендациями, как действовать при укусах наиболее распространенных насекомых и животных, и какие методы первой помощи следует использовать в таких ситуациях.

Лекарства от аллергии смягчают реакцию на укус насекомых


Комары, мошки, слепни, пчелы и осы неизбежно сопровождают эстонское лето и поэтому, по словам школьной медсестры Инны Рахенди из SA Tallinna Koolitervishoid, стоит знать, как уменьшить вызванные укусами насекомых жжение и отек, а также предотвратить аллергические реакции. “Если в месте укуса осталось жало, то его необходимо удалить, а место укуса промыть чистой водой с мылом или антисептиком, чтобы предотвратить воспаление. Холодные компрессы или охлаждающие гели снимают отек и зуд”, — рассказывает школьная медсестра и добавляет, что у аллергиков должен быть запас лекарств от аллергии, прописанных врачом или безрецептурных пероральных противоаллергических препаратов.

Тем, у кого укус насекомого вызывает еще больший зуд, отек или легко провоцирует
волдыри, Рахенди рекомендует принимать антиаллергенные препараты до того, как направиться в места с большим скоплением насекомых. “В самом легком случае после укуса насекомого появляется только зуд, но есть и те люди, у которых возникают более серьезные симптомы аллергии — такие как затрудненное дыхание и анафилактический шок. Если есть склонность к тяжелой аллергической реакции — например, одышка, затрудненное дыхание или потеря сознания — то обычно такие проблемы проявляются уже через пару минут после укуса насекомого, и в этом случае следует немедленно вызвать скорую помощь”, — подчеркивает она, добавляя, что также следует проявлять повышенное внимание, если пчелы или осы жалят лицо, рот или шею, поскольку возникновение отека в этих местах может быть опасным для жизни.

Быстрое удаление клеща снижает риск заражения боррелиозом


В природе Эстонии ареал распространения клещей с каждым годом увеличивается, поэтому следует быть внимательными в лесах, на лугах, а также на пастбищах. Чтобы предотвратить укус клеща, школьная медсестра рекомендует носить одежду с рукавами и длинные брюки. “Штанины брюк должны быть заправлены в носки или обхвачены резинками, а средства от клещей следует распылять как на коже, так и на одежде. Самое важное — всегда после нахождения в богатом клещами регионе осматривать все тело”, — подчеркивает Рахенди и отмечает, что быстрое удаление клеща значительно снижает риск заражения боррелиозом (болезнью Лайма).

По словам школьной медсестры, для удаления клеща нужно схватить его пинцетом или тонкими плоскогубцами по возможности около головы и как можно ближе к коже. “При вытаскивании клеща, его нужно тянуть вверх, но не очень сильно, нельзя сдавливать его заднюю часть туловища и смачивать его чем-либо. Затем место укуса следует промыть водой с мылом и продезинфицировать”, — обучает Рахенди и добавляет, что если вы не можете удалить клеща самостоятельно, то вам следует обратиться за помощью к врачу.

При укусе гадюки нужна срочная помощь


Помимо клещей, змеи также могут представлять угрозу в живой природе. Единственную ядовитую змею в Эстонии — обыкновенную гадюку — можно узнать по темной зигзагообразной полосе, идущей вдоль ее спины. “Змеи активны в теплую погоду, но в целом они боязливые животные, и, когда они чувствуют угрозу, то они скрываются”, — говорит Рахенди и добавляет, что укусы гадюк не часты — змея чаще всего кусается только тогда, когда на нее наступают.

Как отмечает школьная медсестра, лучший способ избежать укуса змеи — это предотвратить его. “Отправляясь в поход, следует избегать мест, где есть места гнездования змей. Кроме того, вы можете защитить себя, надев для леса сапоги выше щиколотки и осторожно ступая по высокой траве”, — учит Рахенди и рекомендует быть особо внимательными у больших камней, которые змеи часто используют в качестве спального места.

Но если все же гадюка укусила, то, как отмечает школьная медсестра, самое главное — сохранять спокойствие и не паниковать. “У человека в панике повышается артериальное давление и учащается пульс и таким образом змеиный яд быстрее распространяется по крови. Яд гадюки разрушает клетки крови и вызывает острую аллергическую реакцию”, — объясняет Рахенди, добавляя, что укус в голову и шею особенно опасен. “Пострадавший должен лечь, а укушенная рука или нога не должны быть в приподнятом положении. По возможности на место укуса следует положить холодный компресс. Пострадавшему нельзя давать пить, а также не следует предпринимать никаких попыток высосать яд”, — рассказывает школьная медсестра об оказании первой помощи в случае укуса гадюки, а также добавляет, что необходимо позвонить на номер 112 или доставить пострадавшего в ближайшее отделение экстренной медицины для оказания помощи.

Первая помощь при укусах животных должна быть быстрой


Дети уже привыкли к домашним животным, и даже если животное может укусить во время запала игры, то риск заражения невелик, но, по словам школьной медсестры, укусы животных вне дома требуют особого внимания и быстрого реагирования.

В своей практике она чаще всего сталкивается с укусами собак и реже кошек и крыс. “Повреждение из-за укуса животного обычно представляет собой комбинацию колотых, рванных и размозженных ран, поэтому, помимо травм кожи и подкожных тканей, в более серьезных случаях были повреждены мышцы, сухожилия и кости”, — объясняет Рахенди, добавляя, что укусы также опасны попаданием со слюной животного возбудителей серьезных заболеваний — например, столбняка, вирусных гепатитов, туберкулеза и бешенства. “В случае укуса кошки может случиться лихорадка от кошачьих царапин, симптомами чего являются покраснение места укуса и увеличение лимфатических узлов”, — говорит Рахенди.

Школьная медсестра напоминает родителям, что укус животного вызывает у ребенка испуг или даже шок, и поэтому важно рассказать ребенку об опасностях, связанных с животными, и о том, как вести себя в случае укуса. Кроме того, по ее словам, важно, чтобы родитель сохранял спокойствие, когда видит укушенную рану и смог бы оказать ребенку необходимую первую помощь. “Первая помощь должна быть как можно более быстрой, потому что риск заражения увеличивается со временем. Почти пять процентов ран осложняются инфекциями”, — говорит Рахенди.

Домашняя первая помощь при укусах животных
1. Рана должна быть немедленно очищена и продезинфицирована. В домашней аптечке должно быть дезинфицирующее средство.

2. Если рана поверхностная, то ее необходимо перевязать чистой повязкой. В случае сильного кровотечения на рану следует наложить жгут.

3. Травмированную конечность нужно приподнять.

4. Следует вызвать скорую помощь или доставить в больницу, если рана большая или ее трудно очистить, также если не сделана вакцина от столбняка или если есть подозрение на бешенство у животного. Ребенка, которого укусило дикое животное (в том числе белка или другое мелкое животное), необходимо доставить в больницу.
По словам школьной медсестры, для предотвращения укусов собак очень важно объяснить ребенку, что чужую собаку нельзя звать, раздражать, тащить, а также нельзя ласкать пса без присутствия хозяина; проходя мимо собаки нельзя бежать, но нужно передвигаться спокойно.
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