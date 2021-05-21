Независимое расследование: Би-би-си скрыла "обманную тактику" интервью с принцессой Дианой

Би-би-си признала "явные провалы" при подготовке интервью и после него. "Нам очень жаль", - заявили в корпорации.

Мартин Башир показал брату Дианы, графу Спенсеру, поддельную банковскую выписку, чтобы войти к нему в доверие и через него завязать контакт с принцессой. Банковский документ якобы свидетельствовал о том, что издательская группа, в которую входят британские таблоиды, сделала платеж сотрудникам королевской семьи. Таким образом журналист хотел создать впечатление, что люди из ближайшего окружения принцессы продают таблоидам сведения о ее личной жизни, поэтому ей лучше обо всем расcказать самой.





В последующих разговорах с руководством журналист отрицал подделку, говорится в докладе комиссии во главе с отставным судьей лордом Дайсоном. Версия Башира, которую он рассказывал о событиях 1995 года, была недостоверной, а порой он шел на прямую ложь, считают авторы расследования.

Сам Башир извинился за подделку документов, но заявил, что продолжает гордиться интервью, в котором принцесса произнесла знаменитую фразу: "В этом браке нас трое".

"Банковские выписки не имели никакого отношения к личному решению принцессы Дианы принять участие в интервью", - заявил Башир.

"Написанный Дианой документ, который был передан авторам расследования и опубликован сегодня вместе с его выводами, это однозначно доказывает. Еще более веские подкрепляющие доказательства были переданы лорду Дайсону", - добавил журналист.

Исполнительный директор Би-би-си Тим Дэйви прокомментировал выводы расследования так: "Хотя в докладе говорится, что принцесса Уэльская Диана хотела дать интервью Би-би-си, ясно и то, что процесс организации интервью не достигал того уровня, которого вправе ожидать наша аудитория. Нам очень жаль. Лорд Дайсон указал на явные ошибки".