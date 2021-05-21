Родители предупредили об опасном тренде в Сети

Впервые об этом заговорили после того, как две школьницы в возрасте 14 и 15 лет пропали без вести на выходных в британском городе Стоктон. Подростков нашли, однако в полиции не указали на наличие прямых доказательств того, что они сбежали из дома ради ролика в TikTok.

Многие также отмечали, что подобные случаи фиксируются в разных странах мира, не только в Англии. Обеспокоенные родители настаивают на серьезности ситуации.