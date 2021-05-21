Таллиннская школьница узнала, сколько лет назад в Эстонии жили мамонты, и даже сверлила им зубы. Ее работа получила множество наград

Тему мамонтов Рее предложил ее научный руководитель, профессор геологии Сийм Вески. “Я знала, что хочу писать свою работу именно в области геологии, и мой учитель географии Пирет Кару предложила сотрудничать с Институтом геологии Таллиннского Технического Университета. Так я познакомилась с профессором Сиймом Вески, который направил меня к моим мамонтам”, — сказала Рея, которой помогали другие ведущие ученые в своей области — по части определения остатков растений помощь оказала палеоэколог Лейли Амон, а в вопросе датировки остатков мамонтов — Лемби Лыугас.

Хотя вначале планировалось изучить материалы, полученные из России, вскоре фокус работы переместился в Эстонию. “Недавно в землях Эстонии были найдены новые останки мамонтов, и в Реальной Школе был один зуб мамонта, поэтому было логично, что Рея начала исследовать наши собственные находки и их возраст”, — пояснил руководитель Реи Сийм Вески.

Зубы и бивни определяют возраст



По словам Реи, она основывала свою исследовательскую работу на ранее опубликованных научных статьях на эстонском и английском языках, но самой захватывающей была практическая часть. “Для датирования останков мамонта использовался радиоуглеродный метод. Происходило это так: с помощью аккумуляторной дрели и под руководством кураторов я просверлила отверстия в костях мамонта, чтобы взять образец крупинок. Затем мы отправили образцы в Познаньскую радиоуглеродную лабораторию в Польше, где и было проведено определение возраста”, — рассказала Рея. В общей сложности было необходимо датировать четыре находки, три из которых были обнаружены в 2019 году: найденный в карьере Витипалу зуб, найденные карьерах Крюйднер и Кукепалу бивни мамонта и четвертым образцом стал зуб мамонта из коллекции Реальной Школы, который до сих пор видели сотни учеников и учителей, но никто не мог знать возраста этой находки.