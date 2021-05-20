ФОТО И ВИДЕО | Удобные платья и спортивные костюмы вместо офисных и вечерних платьев — в новой коллекции эстонского дизайнера Тийны Талумеэс

В новой коллекции дизайнер, как и предыдущие 25 лет, выступает за устойчивое и долгосрочное потребление. Хотя офисные и вечерние платья по большей части заменили удобные повседневные платья из вискозы или хлопка, кроме того, в коллекции присутствуют даже спортивные костюмы. Тем не менее, каждая вещь шьется из тщательно подобранной ткани, а линии кроя многократно выверены.

Основное внимание уделяется комфорту. Ткани дышащие, легкие и пригодные для машинной стирки. Пике, муслин, шелковый атлас, шерстяной трикотаж и шерстяной креп — вот те вещи, которые в нашем летнем климате выполняют все функции, то есть дарят легкость в жаркую погоду и согревают прохладными летними вечерами у моря.

Tiina Talumees — это бренд медленной моды, цель которого никогда не заключалась в том, чтобы выиграть ценовую битву или заполнить вешалки товарами массового производства, потому что сокращение экологического следа для создательницы бренда важнее. Тийна очень хочет, чтобы ее работы носилисьдолго, и их ценность в гардеробе со временем только росла.

Автор сценария: Анне Ринне Монтаж: Production Parallax Фото: Май Грепп Модели: Марлен Роосна, Карина Лепс Макияж и прически: Катрин Сангла (MaxFactor), Криста Адрат (Wella Professionals) Место: Tšungel