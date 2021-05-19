Четвертый правнук за год! 32-летняя внучка Елизаветы ІІ принцесса Беатрис ждет первенца

«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци рады сообщить, что они ждут появления на свет ребенка осенью этого года. Королеву уже оповестили, и обе семьи невероятно рады такой новости», – говорится в сообщении, которое появилось во всех официальных аккаунтах Букингемского дворца.

Будущий малыш станет 12-м правнуком королевы Елизаветы II. Для супруга любимой внучки королевы Елизаветы II, Эдоардо Мапелли Моцци, это второй ребенок. У итальянского бизнесмена уже есть сын Кристофер от первого брака. Любопытно, что Беатрис стала первой принцессой-мачехой в истории британской королевской семьи.



Как пишет GRAZIA , дочь опального принца Эндрю должна была выйти замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци еще 29 мая 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса пришлось отложить пышную церемонию. А 17 июля неожиданно для всех Букингемский дворец сообщил, что влюбленные все же сыграли свадьбу в Виндзорском замке. Они обменялись клятвами любви и верности в Часовне всех святых, а церемония была проведена с учетом всех требований безопасности.



Беатрис и Эдоардо знакомы с детства, но романтические отношения между ними завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении в 2018 году. В тот момент Моцци был помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая родила от него сына Кристофера. По словам отца Дары, его дочь узнала о неверности мужа из газет. К всеобщему удивлению скандала не случилось, хотя королева Елизавета II и не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за того, кого любит.