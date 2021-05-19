ФОТО И ВИДЕО | Привет из 50-х: как выглядит самая модная женская сумочка в стиле Chanel

В последнем выпуске шоу “Модный приговор” Александр Васильев рассказал о самом стильном в этом сезоне аксессуаре, который подойдет как молодым леди, так и модницам солидного возраста.

Речь идет о миниатюрной сумке с актуальным этой весной принтом граффити. Ручка и окантовка аксессуара выполнены из тонкой золотой цепочки и скомбинированы с ремешком из экокожи.

И хотя такую модель можно увидеть у многих современных барышень, которые следят за трендами, силуэт сумки оказался изобретением прошлого века.

“Эта сумочка является классическим парафразом сумочки 1955-го года, которую выпустил в свое время дом моды Коко Шанель. Но Шанель не была первоначальным автором сумочек с цепочкой, ведь все сумочки начала XIX века, вышитые бисером, имеют металлический фермуар и тоже цепочку, как и многие сумочки эпохи Модерн.

В этом нет ничего нового! А в чем же изобретение? А в том, что сумочка Chanel — через плечо”, — рассказал об аксессуаре историк моды Александр Васильев.

Трендовую сумку стилисты шоу сочетали со стильным джинсовым тотал-луком.