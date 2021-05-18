18.05.2021, 13:18
Известный эстонский ресторатор Андрей Шмаков стал шеф-поваром года в Москве(4)
Фото: Кристьян Ярв
Об этом на своей странице в Facebook сообщил московский гастрономический эксперт, ведущий Bocuse d’Or Russia Сергей Иванов.
Как сообщил Иванов, Андрей Шмаков, возглавляющий в Москве кухню московского ресторана SAVVA в отеле "Метрополь", стал шеф-поваром года по версии профессионального форума "Завтрак шефа 2021".
Церемония награждения состоялась в ресторане "Восход" 17 мая 2021 года.
В Эстонии Андрей Шмаков владеет заведениями TarTar и Love Mussels, расположенными в Таллинне. Love Mussels был закрыт в марте 2021 года из-за финансового ущерба, нанесенного коронавирусными ограничениями.