Почему Эстония в мировом рейтинге счастья занимает только 28 место? Объясняет эстонский психолог

В последнем мировом рейтинге счастья , опубликованном ООН, Финляндия занимает первую строчку, как и в предыдущие три года. Эстония тоже неплохо подтянулась и уже достигла 28-го места. Но до первой десятки, куда уже входят все страны Северной Европы, нам пока как до Луны. Если сравнивать финнов и жителей Эстонии, то можно сказать, что жизненный уклад наших северных соседей является куда более неспешным. Конечно, финны по своему характеру более спокойные. Однако если в Эстонии считается скорее нормой отказаться от обеда, чтобы быстрее выполнить работу или просто успеть больше, то в Финляндии редкий работник попадётся на такую удочку. Жизнь в ритме постоянной спешки — это совершенно не та дорога, которая приведёт жителей Эстонии к счастью! Нам следует больше ценить неспешность и заботиться о самих себе.

Для жителей Скандинавии очень характерен более здоровый ритм жизни и понимание ценности различных её аспектов, образующих единое целое. Да, работать и делать карьеру, конечно, надо, но столько же времени следует уделять самим себе, своей семье и друзьям. Жителям Эстонии ещё нужно до такого расти. Наши люди свято верят в то, что именно работа обеспечит наличие в жизни позитива (будь то новый дом или квартира, премии, бонусы или просто признание). И именно поэтому свои личные потребности задвигаются на задний план. Но однажды наступит час расплаты, и мы горько пожалеем о том, что до этого пренебрегали своим здоровьем. Мало кому придёт в голову просто продолжать поездку, когда все датчики в машине мигают красным цветом, масло заканчивается, а мотор уже и вовсе дымится. Однако при наличии проблем со здоровьем люди подчас просто продолжают работать с той же нагрузкой и в том же ритме. К сожалению, этому способствует и общественный уклад. Хотя именно общество в целом и работодатели должны были бы ценить здоровье людей и заботу о нём. Именно им следует обращать внимание на нарушения здоровья, вызванные переработками и синдромом выгорания сотрудников, и бороться с этой проблемой. Так мы смогли бы приблизиться к скандинавским странам по уровню счастья наших жителей.