Почему Эстония в мировом рейтинге счастья занимает только 28 место? Объясняет эстонский психолог(21)
Если рассуждать о благополучии человека в целом, то можно выделить три уровня: духовный, физический и эмоционально-социальный. Все эти уровни можно дальше разделять на компоненты, от которых будет зависеть, насколько счастливым человек себя чувствует. В духовном контексте важно, например, чтобы человек ощущал наличие в своей жизни смысла или некой большой цели. Также к этому уровню относятся способность справляться с негативом, стрессом и жизненными обстоятельствами в целом. На физическом уровне находятся, например, сон, пища, свежий воздух, занятия спортом и здоровый образ жизни. Эмоционально-социальный уровень — это всё, что касается наших взаимоотношений с другими людьми.
Если всё благополучно на всех этих трёх уровнях, человек будет бодрым и жизнерадостным. Равновесие ключевых факторов создаёт основу, положительно влияющую на наши отношения со своими вторыми половинками, на общий уровень счастья и здоровья людей, а также на продуктивность работы. Айван Т. Робертсон и Кэри Купер из Манчестерского университета проводили исследование продуктивности и счастья в контексте работы и пришли к выводу, что равновесие между духовной, физической и эмоциональной составляющими в итоге приводит также к увеличению наших доходов.
Ощущение комфорта и спокойствия — это залог равновесия нашей нервной системы. Когда нам комфортно, в нас проявляются совершенно другие качества, нежели тогда, когда мы находимся в состоянии стресса и ощущаем себя загнанными в угол. Достигший душевного равновесия человек пребывает в хорошем настроении, а общение с ним проходит более непринуждённо и приятно.
Жизнь в ритме постоянной спешки — это совершенно не та дорога, которая приведёт жителей Эстонии к счастью!
В жизни работает эффект домино: когда мы завалены работой и находимся в состоянии стресса, мы в первую очередь жертвуем сном и своим физическим здоровьем. Частенько мы пытаемся выкроить дополнительные часы для работы как раз за счёт продолжительности сна. Чем меньше мы спим, и чем больше и дольше работаем, тем меньше сил у нас остаётся, чтобы наслаждаться свободным временем на свежем воздухе. Но ведь здоровый сон и движение — одни из важнейших факторов, влияющих на ощущение счастья. Правильно было бы поступать совершенно наоборот: чем больше стресса и нагрузок нам приходится испытывать, тем больше нужно думать о себе — хорошо высыпаться и заботиться о физическом здоровье.
В последнем мировом рейтинге счастья, опубликованном ООН, Финляндия занимает первую строчку, как и в предыдущие три года. Эстония тоже неплохо подтянулась и уже достигла 28-го места. Но до первой десятки, куда уже входят все страны Северной Европы, нам пока как до Луны. Если сравнивать финнов и жителей Эстонии, то можно сказать, что жизненный уклад наших северных соседей является куда более неспешным. Конечно, финны по своему характеру более спокойные. Однако если в Эстонии считается скорее нормой отказаться от обеда, чтобы быстрее выполнить работу или просто успеть больше, то в Финляндии редкий работник попадётся на такую удочку. Жизнь в ритме постоянной спешки — это совершенно не та дорога, которая приведёт жителей Эстонии к счастью! Нам следует больше ценить неспешность и заботиться о самих себе.
Для жителей Скандинавии очень характерен более здоровый ритм жизни и понимание ценности различных её аспектов, образующих единое целое. Да, работать и делать карьеру, конечно, надо, но столько же времени следует уделять самим себе, своей семье и друзьям. Жителям Эстонии ещё нужно до такого расти. Наши люди свято верят в то, что именно работа обеспечит наличие в жизни позитива (будь то новый дом или квартира, премии, бонусы или просто признание). И именно поэтому свои личные потребности задвигаются на задний план. Но однажды наступит час расплаты, и мы горько пожалеем о том, что до этого пренебрегали своим здоровьем. Мало кому придёт в голову просто продолжать поездку, когда все датчики в машине мигают красным цветом, масло заканчивается, а мотор уже и вовсе дымится. Однако при наличии проблем со здоровьем люди подчас просто продолжают работать с той же нагрузкой и в том же ритме. К сожалению, этому способствует и общественный уклад. Хотя именно общество в целом и работодатели должны были бы ценить здоровье людей и заботу о нём. Именно им следует обращать внимание на нарушения здоровья, вызванные переработками и синдромом выгорания сотрудников, и бороться с этой проблемой. Так мы смогли бы приблизиться к скандинавским странам по уровню счастья наших жителей.
Беспокойство о работе делает людей несчастными даже по возвращении домой
Всё чаще сотрудники жалуются на синдром выгорания, к которому приводит интенсивный ритм работы и запредельная нагрузка. Своя доля ответственности за это лежит и на работодателях. Например, если начальник позволяет себе посылать письма по работе уже после окончания рабочего дня или вообще по ночам, ожидая при этом от подчинённых немедленной реакции, понятно, что в подобной организации люди работают на износ.
Сотрудникам кажется, что от сверхурочной работы нет никакого спасения, ведь заменить их некому. Тем не менее, выполнение должностных обязанностей за счёт своего личного времени не должно быть социальной нормой, с которой все безропотно соглашаются. Если члены совета устанавливают для руководителя чрезмерно завышенные требования, если начальник пытается повысить прибыльность компании, жертвуя здоровьем сотрудников, то общество в целом должно смотреть на них с осуждением. Если разумно регулировать рабочую нагрузку сотрудников, можно повысить уровень их благополучия, чтобы у них оставалось время для самих себя и для своей семьи. На сегодняшний день закон устанавливает для работодателей обязательство по обеспечению психосоциального благополучия своих работников. Консультация врача, специализирующегося на гигиене труда, не должна ограничиваться просто измерением артериального давления. Измерять нужно также уровень испытываемого работником стресса. Если работодатели будут ценить хорошую рабочую атмосферу, то это положительно скажется и на поддержании человеческого благополучия. Настолько же важно проводить обучение работодателей и повышать их осведомленность о тематике душевного здоровья. Это поможет им руководить своими сотрудниками, оказывая им поддержку и проявляя эмпатию.
Сегодня работники всё ещё находятся в очень уязвимой позиции. Власть в значительной степени сконцентрирована в руках работодателей, и работники с лёгкостью им покоряются из-за отсутствия возможностей для отстаивания своих прав. В Эстонии по-прежнему имеется много сфер и регионов, где у людей просто нет выбора и возможностей для улучшения ситуации или смены места работы. Плохая ситуация на работе непосредственно влияет и на остальные стороны жизни. Когда атмосфера на рабочем месте не основана на доверии и не ориентирована на людей, когда взаимоотношения между коллегами оставляют желать лучшего, человек приносит весь накопленный на работе стресс и беспокойство к себе домой, разрушая ощущение счастья и равновесие уже в собственной семье.
Вместе на пути к счастью
Каждый человек может сам достаточно много сделать для поддержания равновесия и ощущения счастья. В качестве примеров можно привести активный и здоровый образ жизни, больше содержательных встреч с близкими или просто благодарное отношение к жизни. Однако если преодолеть какие-то препятствия в одиночку невозможно, помогать в удовлетворении насущных потребностей должно общество. Чем больше государство будет разными способами (в т. ч. принятием законов) способствовать благополучию людей, тем легче нам всем будет достичь ощущения счастья. Когда в обществе понимают ценность заботливого отношения и борьбы с социальным неравенством, люди чувствуют себя ценными и нужными.
Чем более напряжённые периоды нам приходится проходить, тем больше мы впоследствии нуждаемся в отдыхе и тем дольше должна быть пауза для восстановления сил. Отдых позволяет нам проявить более светлую сторону своей личности. Иными словами, мы становимся как бы улучшенной версией самих себя. Но как нам организовать свою повседневную жизнь и житейские хлопоты так, чтобы эта “улучшенная версия” не ускользала от нас, появляясь лишь один-два раза в год во время отпуска? Это, безусловно, вопрос на миллион долларов. Если все мы вместе сможем найти на него ответ или как минимум будем сознательно двигаться в этом направлении, большой шаг на пути к более счастливому обществу будет сделан. Для этого требуются усилия самих людей, поддержка со стороны работодателей, общества и государства, а также большее взаимное доверие, чтобы сломать действующие нормы и сделать жителей Эстонии самыми счастливыми людьми на планете.
Факторам, влияющим на духовное, физическое и эмоциональное благополучие и счастье людей, посвящена также новая тематическая выставка в Эстонском музее здравоохранения [Eesti Tervishoiu Muuseum] под названием “Счастливо!? Выставка о благополучии, душевном здоровье и равновесии”. На выставке рассматривается вопрос о том, что делает людей счастливыми. Также обращается внимание на тематику душевного здоровья и способности справляться с жизненными ситуациями. Многие экспонаты и виртуальные тесты предлагают посетителям возможность лучше понять себя и свои желания. На примере реальных историй, произошедших с жителями Эстонии, показывается, насколько скрытыми могут быть проблемы с душевным здоровьем. Посетителей также мотивируют к тому, чтобы без ложного стыда обращаться для получения помощи к специалисту. Также даются практические советы, как сосредоточиться на силе позитива внутри себя и сознательно изменить свою жизнь к лучшему.
Выставка откроется 18 мая 2021 г. Эстонский музей здравоохранения находится в Старом городе Таллинна по адресу Лай 28/30. Подробнее здесь.