Какую закуску обожают Кейт Миддлтон и ее маленькая дочь — принцесса Шарлотта?

“Дети по утрам едят яблоки и хлопья, но Шарлотта очень любит оливки, так же, как люблю их я”, — цитирует герцогиню Express .

А вот принц Уильям не разделяет с женой и дочкой их вкусовые пристрастия. Ранее он признавался, что любит жареные блюда, в том числе мясо, но только с черным хлебом.