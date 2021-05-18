18.05.2021, 10:59
Какую закуску обожают Кейт Миддлтон и ее маленькая дочь — принцесса Шарлотта?
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У Кейт Миддлтон и принца Уильяма подрастают трое детей. Их единственная дочь – принцесса Шарлотта в начале мая отметила свое шестилетие. Несмотря на столь юный возраст, девочка предпочитает те же закуски, что и ее мама.
Речь идет об оливках.
“Дети по утрам едят яблоки и хлопья, но Шарлотта очень любит оливки, так же, как люблю их я”, — цитирует герцогиню Express.
А вот принц Уильям не разделяет с женой и дочкой их вкусовые пристрастия. Ранее он признавался, что любит жареные блюда, в том числе мясо, но только с черным хлебом.
Источник: Телепрограмма