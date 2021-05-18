"Видеть не только негодников и отличников, но и тихонь". Могут ли школьные психологи выявлять будущих "колумбайнеров"

"В школе чаще всего есть один психолог. Он не видит своих коллег. Мы с коллегами из соседних школ встречаемся, может быть, раз в четверть, мы обособленные люди", - рассказала Би-би-си Глафира Перова. Она работает школьным психологом по программе "Учитель для России": проект отправляет молодых учителей с хорошим образованием в школы малых городов и сел на два года.

При этом от компетенции психолога зависит очень многое, потому что единых правил, как им работать и на что тратить время, не существует.

К тому же, добавляет Сания, у них нет профессионального сообщества, как у практикующих психологов, где они могли бы делиться опытом, проходить супервизию. А зачастую нет и доступа к современным материалам, профессиональной переподготовке. Некоторые психологи до сих пор используют материалы середины прошлого века, которые уже не актуальны.

"Администрация школы до сих пор не понимает, что такое эффективная социально-психологическая служба: им известно, что психологи должны быть в школе, но непонятно, зачем", - говорит Сания Биккина. Она два года была психологом в школе, а теперь работает над проектом по преобразованию школьных социально-психологических служб в Калужской области.

Психологов в учебных заведениях до сих пор часто используют как "свободные руки": просят отвести детей на прививку, организовать праздник, подменить загруженных уроками учителей.

С тех пор ситуация в сфере стала медленно меняться в лучшую сторону, говорят Би-би-си люди с опытом работы школьными психологами. В 2019 году вице-премьер Татьяна Голикова озвучивала более внушительные цифры: число педагогов-психологов в школах за два года довели с 16 до 25 тысяч. Впрочем, в пересчете на школы все равно получалось мало: на две школы приходится один специалист, отметила вице-премьер.

В 2017 году Васильева подписала Концепцию развития психологической службы в школах до 2025 года. В документе затрагивалась тема нехватки психологов, отсутствия у них четкого статуса в системе образования, а также приводились стандарты оказания помощи и повышения квалификации.

Тогда много говорили о подростковых суицидах, очень популярны были родительские "страшилки" про игру в "синих китов", которая доводит детей до самоубийства.

В 2017 году министр образования Ольга Васильева насчитала 16 141 педагогов-психологов: всего лишь один специалист на 800 детей.

В отличие от учителей, школьные психологи не упоминались в "майских указах" Путина, а значит, повышение их зарплат ни у кого не в приоритете. Зарплаты у психологов меньше, чем у учителей в той же школе, и в разы скромнее, чем у практикующих психологов. Стандартная ставка психолога - 18 часов. Но получает он сильно меньше, чем учителя, работающие те же 18 часов: "Учителя получаю примерно 18 тысяч, а психологи - 12 или даже 8 тысяч", - рассказывает Глафира Перова.

Когда один из девятиклассников в школе Анисимовой покончил с собой, ребята хотели сходить на отпевание - оно проходило недалеко от школы. Евгения вспоминает, что с уроков никого не отпустили, а школу заперли, чтобы никто не убежал тайком. "После этого с нами вообще ни одной беседы не провели. Мне кажется, школьный психолог - это первый человек, который должен был ее провести", - сказала она Би-би-си.

Евгения вспоминает, что однажды пожаловалась психологу и на конфликты в классе. Этика психологов диктует, что рассказанное на сессии нельзя никому передавать. Но в случае Анисимовой случилось наоборот. "На следующий день весь класс обсуждает, что Женя настукачила психологу. Никаких наших проблем никто не пытался решать", - вспоминает девушка.

По словам Анисимовой, она пыталась поговорить о "странном" поведении Скипского со школьным психологом, но та, по словам девушки, никак не отреагировала: "Такое ощущение, что она просто не понимала и не хотела разбираться".

На качество психологической помощи Би-би-си пожаловалась Евгения Анисимова. В 2020 году она написала в "Твиттере", что якобы подверглась домогательствам со стороны знатока из передачи "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского, когда училась в школе. Сам Скипский ситуацию не комментировал.

У психологов в школах нет единой концепции, как работать, сколько часов тратить на работу с родителями, учителями, детьми на учете, группами риска, указывает Перова. "У нас нет документов, ничего. Психолог на основании своих интересов, возможностей, навыков выстраивает работу под себя. Очень многое решает школа", - добавляет она.

В этих условиях сложно вовремя заметить и предотвратить назревающую проблему. Особенно, если речь о школьном "тихоне", который однажды просто пришел в школу с оружием и начал стрелять. В репортажах СМИ знакомые описывали обвиняемого в стрельбе в казанской школе именно как тихого, спокойного студента.

Бывает, что в региональных школах на тысячу детей приходится всего один специалист - или психолога нет вовсе. "Так что он успевает работать только с кризисными, с чрезвычайными ситуациями", - констатирует Бахтина: например, с травлей в классе.

В задачи психолога может входить работа и с родителями, и с учителями. Но не всегда учителя готовы слушать советы психолога. "Я не нахожу в себе сил работать с педколлективом, - признается Глафира Перова: ей 22 года, она пошла работать в школу сразу после вуза. - Мне столько лет, сколько эти учителя в школе работают".

"Администрация школы требует регулярно проводить диагностику детей и писать отчеты о результатах, - говорит Бахтина. - Психолог из-за них не успевает делать практическую часть своей работы: индивидуальные и групповые встречи с учениками".

"Я среди своих однокурсников - а это 60 человек - единственная оказалась в школе, и то не на общих условиях, и не собираюсь там оставаться [по окончании программы]", - возражает школьный психолог Глафира Перова.

Так что работа это непрестижная, и выпускники психфаков не стремятся в школы. "Школу часто рассматривают как практику для выпускников вузов, причем не самых худших", - считает эксперт благотворительной программы "Травли.Нет" Мария Зеленова.

"[Школьный] психолог получает 10-15 тысяч рублей в регионах. Те, кто открыл частную практику, могут получать такую сумму за две консультации", - оценивает выпускница проекта "Учитель для России" Елена Бахтина: она два года работала школьным психологом в Обнинске.

"Внимание учителей и психологов часто приковано к ярким поведенческим проявлениям: замечают отличников и олимпиадников, есть дети с трудным поведением, которые на слуху и на виду", - подчеркивает Бахтина. Тихие, ничем не выделяющиеся дети попадают в слепую зону у специалистов.

"Нужно так настроить оптику, чтобы видеть не только негодников и отличников, но и тихонь. Может быть, у них насилие в семье или они находятся в ситуации травли, но молчат. Это может быть и расстройство личности, и оно может стать опасным, если за это не браться", - объясняет Биккина.

Психологические тесты учеников проводятся регулярно, и, казалось бы, этот инструмент должен помогать заметить детей с проблемами.

"Есть тест, который обязательно проводится в начале года с учениками с 13 до 18 лет - это прежде всего про употребление запрещенных веществ, но там есть и шкала рискованного поведения, и суицидального поведения. Еще есть диагностика адаптивности: в первом, пятом и десятом классе, когда происходит переход на другой образовательный этап", - перечисляет психолог Глафира Перова.

Но она уверена, что диагностика мало помогает в предотвращении проблем, ведь тесты несложно обойти: дети догадываются, какие ответы социально одобряемые, а какие нет, и могут подгонять их под норму. "Если я не хочу, чтобы меня заметили, меня не заметят", - резюмирует Сания Биккина.

Кроме того, за диагностикой проблемы должно следовать ее решение - а с этим в школах тоже проблемы. "Психолог может продиагностировать всех, но с этим же дальше нужно что-то делать", - объясняет она. А школа часто не знает, что предпринять, или вовсе не хочет признавать проблему.

К тому же у администраций школ встречается недоверие к знаниям психологов. "В моей практике было, когда я приходила к администрации: "Я предполагаю у ребенка депрессию, ему надо к психиатру". А ко мне возникают вопросы: зачем нам нужно выносить сор из избы", - вспоминает Биккина.