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17.05.2021, 17:05

ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, кому в этом году досталась главная корона в конкурсе “Мисс Вселенная”

 
Корону новой "Мисс Вселенной" Андреа Меза передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци
Корону новой "Мисс Вселенной" Андреа Меза передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци
Benjamin Askinas / TT NYHETSBYRÅN / Scanpix
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Мексики — Андреа Меза. Об этом со ссылкой на официальный Instagram соревнования пишет "Лента".

Корону ей передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци.

Кроме того, в пятерку лидеров конкурса вошли девушки из Бразилии, Индии, Доминиканской республики и Перу.

Меза стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать этот титул. Ранее ее соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 годах.

На видео, записанном на церемонии награждения, Меза одета в обтягивающее красное платье в пол. Наряд украшен блестками и вырезом на спине.

Как сообщает РИА "Новости", конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил во Флориде с соблюдением необходимых мер безопасности из-за коронавируса.

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