ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, кому в этом году досталась главная корона в конкурсе “Мисс Вселенная”

Корону ей передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци.

Кроме того, в пятерку лидеров конкурса вошли девушки из Бразилии, Индии, Доминиканской республики и Перу.

Меза стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать этот титул. Ранее ее соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 годах.

На видео, записанном на церемонии награждения, Меза одета в обтягивающее красное платье в пол. Наряд украшен блестками и вырезом на спине.

Как сообщает РИА "Новости", конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил во Флориде с соблюдением необходимых мер безопасности из-за коронавируса.