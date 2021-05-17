17.05.2021, 17:05
ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, кому в этом году досталась главная корона в конкурсе “Мисс Вселенная”
Benjamin Askinas / TT NYHETSBYRÅN / Scanpix
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Мексики — Андреа Меза. Об этом со ссылкой на официальный Instagram соревнования пишет "Лента".
Корону ей передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци.
Кроме того, в пятерку лидеров конкурса вошли девушки из Бразилии, Индии, Доминиканской республики и Перу.
Меза стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать этот титул. Ранее ее соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 годах.
На видео, записанном на церемонии награждения, Меза одета в обтягивающее красное платье в пол. Наряд украшен блестками и вырезом на спине.
Как сообщает РИА "Новости", конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил во Флориде с соблюдением необходимых мер безопасности из-за коронавируса.