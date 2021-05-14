Патриарх Кирилл призвал женщин отказаться от аборта и "отдать ребенка Церкви". Так можно?

Такой призыв прозвучал в видеообращении патриарха к участникам Общецерковного съезда по социальному служению. Запись доступна на официальном YouTube-канале РПЦ.

"Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком", - сказал патриарх.

На каких основаниях ребенок может быть "отдан Церкви", патриарх не пояснил.

Позже заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил радиостанции "Говорит Москва", что патриарх имел в виду "церковные приюты" для отказников.

Он сослался на многовековую традицию "принятия в церковь на воспитание детей, от которых отказались родители".

"Это альтернатива совершению аборта либо, не дай бог, просто отказу от ребёнка, скажем так, без передачи ребёнка не в любящие руки", - сказал Вахтанг Кипшидзе.

При этом он не пояснил, есть ли подобные приюты у Церкви сейчас.

"Что касается правовых и практических моментов передачи детей в церковные приюты, в церковные семьи для воспитания, то они будут прорабатываться", - сказал представитель РПЦ.

Можно ли отдать ребенка Церкви?



В отделе РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ на просьбу Русской службы Би-би-си прокомментировать слова патриарха о "передаче детей Церкви" ответили отказом.

Русская служба Би-би-си спросила юристов, может ли сейчас родитель "отдать детей церкви"?

По словам исполнительного директора по стратегии и развитию Mikhailov & Partners Private Services Group Евгения Мастерских, сейчас у родителей, собирающихся отказаться от ребенка, такой возможности нет.