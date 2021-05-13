Как перестать выбрасывать продукты, сэкономить и при этом вкусно питаться? Советы от шеф-повара из Эстонии

Весна — прекрасная пора для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и уставшем за зиму организме, употребляя в пищу растения. Хоть грядки еще недостаточно прогрелись, чтобы ожидать какого-то урожая, сейчас самое время для того, чтобы отправиться за настоящими суперфудами на природу. Черемша, листья одуванчика и первоцвета, крапива, сныть — все они богаты витаминами, а особенно много витаминов содержится в почках и молодых побегах.

Мало в наших краях растений, от которых столько же пользы, сколько от черной смородины — она не просто очень вкусна, но помимо этого содержит много витамина C и даже помогает снизить температуру. Если ждать ягод невмоготу — собирайте черносмородиновые почки. Как и почки березы, они станут прекрасным дополнением к салату. Обратите внимание и на еловые побеги — их можно использовать в смузи, если хочется добавить витаминов, а еще с ними получаются прекрасные маринады (подобно розмарину почки ели придадут кисловато-горьковатый вкус). И еловые побеги, и черносмородиновые почки лучше всего хранить в морозилке, чтобы использовать их можно было и вне сезона.

Проращивание помогает обогатить рацион растительной пищей в любое время года

Когда формируется проросток, происходит синтез множества витаминов, ферментов и других биологически активных соединений, поэтому проращивание не повредит даже изначально полезным продуктам, таким, например, как зеленая гречка. При употреблении зеленой гречки в пищу без проращивания организм человека усваивает только часть содержащихся в ней полезных веществ, тогда как в результате проращивания она приобретает поразительно много свойств, которые благоприятно скажутся на здоровье.

Проращивать семена особенно просто, если использовать для этого специальную банку или решетку, но можно прекрасно обойтись и без них — семена прорастут и между двумя влажными салфетками. Именно сейчас, когда земля еще не прогрелась, проростки станут превосходным натуральным источником витаминов.