“Громкие не стреляют”. Что могло двигать казанским стрелком и причем тут школа — мнение эксперта

Еще одно исследование ученых из Калифорнийского университета в Дейвисе также показало, что низкая самооценка связана с агрессией, антисоциальным поведением и склонностью к совершению правонарушений. Данное исследование исследовало противоречивую связь между глобальной самооценкой и экстернализацией проблем, такой как агрессия, антисоциальное поведение и правонарушения. В трех работах ученые обнаружили явную связь между низкой самооценкой и экстернализацией проблем. Эта связь была отмечена при измерениях самооценки и экстернализации на основе данных самого испытуемого, оценок учителей и родителей, отмечена для участников исследования различных национальностей (США и Новая Зеландия) и возрастных групп (подростки и ученики колледжа). Более того, эта связь была выявлена как поперечно, так и лонгитьюдно, и после контроля над потенциальными смешивающими переменными, такими как наличие/отсутствие поддерживающих родителей, отношение ребенка с родителями, отношения со сверстниками, успеваемость в учебе, социально-экономический статус и уровень интеллекта. К тому же влияние самооценки на агрессию оказалось независящим от нарциссизма, что является важным выводом, с учетом недавних заявлений, что люди с нарциссизмом, не обладающие низкой самооценкой, являются агрессивными.

Это очень важные факторы. В нашей современной школе, находящейся в глубоком кризисе в плане психолого-педагогических компетенций у учителей и администраторов школ, ан масс в учительских паттернах, шаблонах — во-первых, репрессивные реакции, принижающие фразы, оскорбительные фидбэки. Это почти автоматизмы, которые необходимо вытравлять из педагогического лексикона, потому что они — не так безобидны, как кажется. В наших школах дети боятся делать ошибки (ошибка в нашей школе — не способ обучения, а грех, нарушение и причина для оскорблений). В наших школах умеют работать только с заведомо высокомотивированными учениками. Учеников с нормальными когнитивныи данными, но с пониженной мотивацией (в силу разных социальных, в том числе, обстоятельств) не любят и учить не умеют. Для них создают хроническую ситуацию неуспешности. Это последовательная депривация самооценки, которая ведет к психическому резистанту. Вплоть до самого ужасного. Школьный стрелок, представьте себе, может пойти на преступление, чтобы доказать, что он умный. Хроническое унижение и размещение его в страте неудачников вызывает желание проявить себя “высокоинтеллектуально” — ведь спланированное и совершенное преступление в этой извращенной логике доказывает наличие высокого интеллекта, которое отвергалось в условиях текущей учебной жизни. (Заметьте, что ни стрелок, то, как указывают свидетели, в анамнезе у него “он был ОЧЕНЬ ТИХИЙ парень”. Громкие не стреляют. Это значит, что человек не был примечен, он жил в жестком дефиците ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО внимания. За ним, в итоге, он идет с ружьем).