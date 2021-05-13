Ученые нашли связь между стрессом у родителей и лишним весом у детей

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона нашли связь между лишним весом у детей и стрессом у их родителей. Причин для этого может быть много, их назвал портал Daily Mail.

Так, специалисты утверждают, что мальчики и девочки в возрасте от пяти до 14 лет поправлялись, если их отец находился в тревожном состоянии. Нервозность матери же влияла только на состояние организмов девочек и в меньшей степени мальчиков.

По данным исследователей, напряженные родители могли перекармливать детей или же не давать им достаточно свободы для физической активности. Согласно другой версии, нервные родители игнорировали детей, а те начинали переедать для обретения состояния комфорта.

В своей работе психолог Кристиана Томмеруп проанализировала данные более чем шести тысячах детей, родившихся в Великобритании в период с 2000 по 2002 год. Она также опрашивала их родителей, испытывали ли они стресс, когда их дети были маленькими.

Ученая пришла к выводу, что отцы еще больше влияют на детей с раннего возраста, чем предполагалось ранее. Она также подчеркнула важность поддержки молодых родителей для предотвращения проблем со здоровьем у детей.

Ранее ученые из Калифорнийского университета провели исследование и установили, что женщины с большим процентом жировой массы тела оказались более защищенными от риска преждевременной смерти в сравнении с теми, у кого этот показатель меньше. Однако в эксперименте играла роль и большая мышечная масса у женщин.





