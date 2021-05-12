“Школа для многих учеников становится адом”. Детский психолог из Эстонии — о трагедии в Казани

“Страх, боль, бессилие, сочувствие… Казань… соболезную…Это страшная трагедия для всех нас, — пишет Наталья Беляева.

…К моему большому сожалению, школа для многих учеников становится адом. Огромное количество детей и подростков подвергаются насилию и не только со стороны учеников, но и со стороны учителей. Эти ситуации оставляют травмы, а иногда укрепляют желание отомстить.

Помню, в моей школе работал педагог, который орал так, что видя его все замирали. Думаю, не стоит говорить, что чувствовали его ученики. Один раз отважный ученик, сделавший четную попытку защитить себя от неадекватного учителя, записал аудиозапись крика и дал послушать директору. Итог: учитель пригрозил подать на парня в суд, за то, что тот записал аудио с его криками без согласия. И таких случаев масса.

К сожалению, я лично часто слышу о таких историях на консультациях от подростков и их родителей. Огромное количество детей становятся заложниками травли. Учителя выгорают, дети страдают, родители в растерянности. А потом происходит общая трагедия, последствия которой не повернуть вспять.

Что же делать?

Ориентироваться на психологическое здоровье в школах. Не сокращать психологов, а наоборот, тратить деньги на их обучение. Ввести профилактику выгорания учителей. Не просто один курс в году, а постоянная профилактическая работа.

Максимум внимания, в первую очередь, на психологический климат в школе, в классе. И только после акцент на учёбе. Знания всегда можно дополучить, а вот травмированную психику восстановить сложнее.

Быть максимально внимательными к людям, которые нас окружают. Быть добрее и помогать тем, кто в этой помощи нуждается.

Страшно.

Берегите себя и ваших детей!”

Подробности трагедии в Казани — здесь.