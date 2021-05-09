“Мальчики, делайте, что хотите, главное, чтобы вы не стали негодяями!” Известный эстонский певец Иво Линна поделился воспоминаниями о своей маме

“Мое первое воспоминание о маме такое: мне 2 года, я одет в полосатый свитер, и мы идем в прачечную в Курессааре. Моя мама была очень хорошим человеком, потому что была готова терпеть все, что вытворяли трое сыновей. Позже, когда моя мать покинула нас, я каждый день думал о том, что лучше ее нет никого в мире — в ней мы ​​никогда не видели злобы, строгости или высокомерия. Мысленно я извинялся перед ней тысячи раз”, — сказал Иво Линна.

“Моей бедной матери приходилось все время готовить и чинить одежду моих старших братьев. Этому ее научили еще на хуторе в родной деревне, и она со всем справлялась. Мама научила меня готовить, но я никогда не мог сделать лучше, чем она. Ну не получалось у меня так вкусно: раньше я не спрашивал, в чем секрет, а сейчас спросил бы. Однажды, когда у нас появилась газовая плита, я, придя из школы, намазал ее соусом из мясного фарша, приготовленным моей мамой, а затем раздался взрыв и все разлетелось в стороны. Войдя в комнату, мама увидела это, но только сказала мне, чтобы я больше так не делал. Он никогда меня не ругала, даже если в дневнике были замечания, она просто смотрела так, что мне становилось стыдно. Я почувствовал глубокое замешательство, когда понял, сколько боли я могу причинить ей, если снова в чем-нибудь напортачу”, — сказал Иво Линна.

“Почему я стал таким, какой есть, я бы резюмировал фразой моей мамы, которая однажды сказала: “Мальчики, делайте, что хотите, главное, чтобы вы не стали негодяями!” Я думал об этом и в отношении своих детей. Это то, что давало мне опору в моменты, когда вокруг было много искушений”, — сказал Линна.