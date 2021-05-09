Департамент статистики: 125 женщин в Эстонии воспитывают больше 10 детей, у 139 бабушек — больше 20 внуков

На начало прошлого года в Эстонии было 408 579 матерей и 216 203 бабушки*. Эстонской матери в среднем 55 лет, бабушке — 68 лет. 125 матерей, проживающих в Эстонии, имеют десять и более детей, а 139 бабушек имеют двадцать и более внуков.

Доля матерей, воспитывающих одного ребенка, составляет 37,7%, матерей с двумя детьми — 43,4% и троих детей воспитывают 14,1% матерей. Значительно меньше матерей, имеющих 4, 5 и более детей.

В среднем на одну мать, живущую в Эстонии, приходится 1,9 ребенка. Самый низкий показатель в Ида-Вирумаа и Харьюмаа, самый высокий в Йыгевамаа и Ярвамаа. Принимая во внимание всех женщин, проживающих в Эстонии, среднее количество детей является самым большим в возрастной группе 40-44 года и 45-49 лет. Доля матерей среди всех женщин в возрасте 15 лет и старше наиболее высока в Рапласком уезде (75,2%) и Ярвамаа (73,8%), а самая низкая - в Валгаском уезде (69,2%) и Харьюском уезде (65,9%).

68,2% матерей - эстонки, 26,4% - русские и 5,2% - представительницы других национальностей. Среднее количество детей у эстонских матерей - 2,0. У русских матерей в среднем 1,63 ребенка. 43,2% матерей состоят в браке, 20,7% разведены, 19,2% одиноки и 15,4% вдовы. Среднее количество детей выше всего у замужних матерей (2,02) и меньше всего у одиноких (1,69), включая, например, матерей, живущих в гражданском браке.









Чуть более четверти бабушек, живущих в Эстонии, имеют одного внука, живущего в их родной стране. Еще четверть - это бабушки с двумя внуками. У 17,2% бабушек трое внуков, у 12,2% - четверо внуков. У 3356 бабушек - 10-19 внуков, а у 139 женщин - 20 и более внуков.

К сожалению, не у всех бабушек дети живут в Эстонии: у 5693 бабушшек (2,6% бабушек) есть внуки, но нет детей в Эстонии.

Самые молодые бабушки относятся к возрастной группе от 35 до 39 лет, всего в Эстонии 230 молодых бабуше. Также в Эстонии живут 89 бабушек, которым 100 лет и больше.

* Список матерей, чьи дети живут в Эстонии, и бабушек, чьи внуки живут в Эстонии. Исключаются матери и бабушки, чьи дети и внуки умерли или покинули Эстонию.