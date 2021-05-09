ИТОГИ КОНКУРСА | "Милой мамочки портрет": смотрите, кто выиграл подарки к Дню матери от Delfi и BLUMMiN

Итак, после финального подсчета голосов мы готовы объявить победителей:

- В возрастной категории до 6 лет победителем по количеству голосов становится участник №9: Алекс Мялк (5 лет) и мама Юлия.

Мою маму зовут Юля. Мама ходит на работу, но сейчас не ходит, потому что у нее ручка болит. Дома мне мама варит кашу. Мама любит стирать белье в стиральной машине, а потом сушит его на сушилке. Мама любит отдыхать на диване и поспать. Любит красить волосы, любит посидеть в компьютере. Я люблю, когда мы с мамой ходим погулять на горку, люблю с мамой ездить к бабушке, люблю с мамой рисовать красками... Я люблю маму!

- В категории 7-12 лет по количеству голосов лидирует участник №11 Марат Фёдоров (7 лет) и мама Инна.

Моя мама красивая, добрая, заботливая и меня любящая!

- В категории 13-17 лет первое место по количеству голосов достается участнику №36: Анастасии Григорьевой (13 лет), которая нарисовала портрет своей мамы Ольги:

Моя мама всегда добрая, позитивная и очень красивая и в ней много хороших качеств. Она всегда поможет и поддержит!

Поздравляем победителей, которые получают чудесные цветы для своих мам от BLUMMiN*. Мы свяжемся с вами, чтобы уточнить, как вы можете получить свой приз.

Благодарим всех, кто прислал свои работы на конкурс! В каждой из них — столько любви к вашим мамам! Давайте еще раз полюбуемся на эти нежные и прекрасные портреты:

С Днем матери всех мам!

* Приз не заменяется на другой по желанию победителя, стоимость приза не выплачивается в виде денежного вознаграждения.

* * Организаторы вправе публично использовать присланные на конкурс работы без выплаты авторского вознаграждения на фотовыставках, в интернете и при оформлении печатной продукции.