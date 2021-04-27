КОНКУРС | "Милой мамочки портрет". Нарисуй свою маму и выиграй подарок для нее к Дню матери от Delfi и BLUMMiN!

Каждый из нас когда-то рисовал портрет самой красивой и любимой женщины на свете — мамы! Delfi совместно с BLUMMiN объявляют конкурс к Дню матери, который в этом году в Эстонии празднуется 9 мая. Мы ждем на конкурс нарисованные и отсканированные портреты ваших мам вместе с их реальными фотографиями. После предварительного отбора все фото будут опубликованы на сайтах jana.delfi.ee, rus.delfi.ee и в социальных сетях данных изданий.

Сроки проведения конкурса:

Рисунки принимаются с 27 апреля до 5 мая в электронном виде по адресу ajakirijana@ekspressmeedia.ee.

Голосование продлится с 5 по 8 мая.

9 мая, в День матери, мы объявим трех победителей (в трех возрастных категориях — до 6 лет, 7-12 лет, 12-17 лет), которые получат чудесные цветы к празднику для своих мам от BLUMMiN (стоимость одной коробки — 89 евро*).

Что мы ждем от участников конкурса:

Портрет мамы в виде рисунка/аппликации (отсканированный)

Реальное фото мамы

Имя, фамилия мамы

Имя, фамилия автора

Возраст автора

Год создания картины

Небольшой комментарий к портрету (1-2 предложения): история его создания или небольшой рассказ о вашей маме (по желанию).

Ждем ваши письма на ajakirijana@ekspressmeedia.ee, в теме письма, пожалуйста, укажите "Конкурс к Дню матери".



* Приз не заменяется на другой по желанию победителя, стоимость приза не выплачивается в виде денежного вознаграждения.

* * Организаторы вправе публично использовать присланные на конкурс работы без выплаты авторского вознаграждения на фотовыставках, в интернете и при оформлении печатной продукции.