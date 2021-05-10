10.05.2021, 11:55
"Первые 12 недель я почти каждое утро делала новый тест". Кейт Пентус-Розиманнус открыто рассказала о беременности и своем пути к материнству
Foto: Kalle Veesaar
Накануне Дня матери 45-летняя министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус объявила, что их с мужем Рейном Розиманнусом давняя мечта об общем ребенке наконец сбывается. Кейт удалось хранить беременность в тайне почти шесть месяцев, но теперь она, наконец, объявила, что с лета на некоторое время уйдет в декретный отпуск. Это был долгий и трудный путь для пары, которая вместе уже 22 года, и теперь Кейт готова немного рассказать о нем. Изданию Kroonika также удалось узнать, каково это — вынашивать беременность на посту ключевого министра во время большого коронакризиса.