"Первые 12 недель я почти каждое утро делала новый тест". Кейт Пентус-Розиманнус открыто рассказала о беременности и своем пути к материнству

Кейт Пентус-Розиманнус никогда не любила останавливаться на теме материнства, потому что эта тема никогда не была для нее простой. После того, как Кейт исполнилось 40 лет, вопросов о том, могут ли они с Рейном вообще иметь детей, стало еще больше. Лишь однажды, в интервью для обложки журнала Pulss в 2018 году, 42-летняя Кейт призналась, что мечта иметь общего ребенка по-прежнему жива, и она чувствует, что скоро она может осуществиться. “На самом деле этот вопрос не более важен для меня, чем семья в целом, и я почти уверена, что в один прекрасный день наша с Рейном семья станет больше”.