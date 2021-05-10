Я – мама
10.05.2021, 11:55

"Первые 12 недель я почти каждое утро делала новый тест". Кейт Пентус-Розиманнус открыто рассказала о беременности и своем пути к материнству

 
Анна-Мария Вейдеманн-Макко
Kroonika.ee
"Семья узнала о новостях в рождественскую субботу, после того, как были вручены подарки из-под елки, и в итоге за столом мы только и говорили на эту тему, которая вызвала у всех самые яркие и лучшие эмоции с 2020 года. Радость была очень большой", - рассказывает Кейт.
"Семья узнала о новостях в рождественскую субботу, после того, как были вручены подарки из-под елки, и в итоге за столом мы только и говорили на эту тему, которая вызвала у всех самые яркие и лучшие эмоции с 2020 года. Радость была очень большой", - рассказывает Кейт.
Foto: Kalle Veesaar
Накануне Дня матери 45-летняя министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус объявила, что их с мужем Рейном Розиманнусом давняя мечта об общем ребенке наконец сбывается. Кейт удалось хранить беременность в тайне почти шесть месяцев, но теперь она, наконец, объявила, что с лета на некоторое время уйдет в декретный отпуск. Это был долгий и трудный путь для пары, которая вместе уже 22 года, и теперь Кейт готова немного рассказать о нем. Изданию Kroonika также удалось узнать, каково это — вынашивать беременность на посту ключевого министра во время большого коронакризиса.

Кейт Пентус-Розиманнус никогда не любила останавливаться на теме материнства, потому что эта тема никогда не была для нее простой. После того, как Кейт исполнилось 40 лет, вопросов о том, могут ли они с Рейном вообще иметь детей, стало еще больше. Лишь однажды, в интервью для обложки журнала Pulss в 2018 году, 42-летняя Кейт призналась, что мечта иметь общего ребенка по-прежнему жива, и она чувствует, что скоро она может осуществиться. “На самом деле этот вопрос не более важен для меня, чем семья в целом, и я почти уверена, что в один прекрасный день наша с Рейном семья станет больше”.

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