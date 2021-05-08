Готовим к празднику! 4 рецепта вкусных и полезных тортов, которые обрадуют любую маму
Ягодный торт
Бисквит
300 г пшеничной муки
150 г сахара
2 ч. л. порошка для выпечки
100 мл масла
300 мл растительного молока
1 ч. л. яблочного уксуса
Ягодный крем
400 г овсяных сливок
150 г малины
1 ст. л. сахарной пудры
Сырое варенье
100 г малины
1 ст. л. сахара
Для украшение свежие ягоды на свой выбор
Разогрей духовку до 180 градусов. Взвесь муку и другие сухие ингредиенты для бисквита. Смешай. В отдельной миске подготовь все жидкие компоненты. Смешай. На форму для выпекания диаметром 26 см выложи бумагу для выпечки. Когда духовка разогреется, смешай сухие и жидкие ингредиенты вместе и вылей полученное тесто в форму для выпекания. Запекай в течение 20 минут.
Приготовь сырое варенье из малины. Взбей вместе малину, сахарную пудру и овсяные сливки. Дай бисквиту охладиться, затем разрежь его вдоль, чтобы получить два слоя. Нижний слой бисквита смажь сырым вареньем. Сверху добавь немного ягодного крема. Положи сверху второй слой бисквита и, используя, например, кондитерский мешок, покрой весь торт оставшимся кремом. Укрась выбранными тобой свежими ягодами.
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Шоколадный торт
Ингредиенты:
350 г пшеничной муки
1 ч. л. соды
0,25 ч. л. порошка для выпечки
1 ч. л. ванильного сахара
30 г како
0,25 ч. л. соли
200 г сахара
150 мл масла
150 мл теплого кофе
150 мл теплой воды
По желанию
100 г пуговок из темного шоколада
Глазурь
60 мл растительного молока
200 г темного шоколада
Приготовление
Смешай все сухие ингредиенты. Добавь масло, кофе и воду. В конце добавь шоколадные пуговки. Все перемешай и вылей в покрытую бумагой для выпечки форму для выпекания диаметром 24 см. Выпекай 25 минут при 180 градусах. Дай полностью охладиться. Для глазури растопи на водяной бане темный шоколад с растительным молоком. Мешай глазурь до получения однородной массы и покрой ее торт. При желании торт можно украсить миндальной стружкой.
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Замороженный клубничный торт
Ингредиенты
24 шт печенья Oreo или печенья Vegan Bakery Cookies´n Cream
4 ст. л. жидкого кокосового масла
густая часть содержимого 2 банок кокосового крема
0,5 стакана вегетарианского овсяного йогурта кокос-соя-масло
7 или больше стаканов клубники
2 ст. л. сахара, кленового сиропа, стевии или другого подсластителя
для украшения топленый шоколад, клубника
Приготовление
Для приготовления основы измельчи печенье в кухонном комбайне или вручную, раскатав сложенное в пакет печенье скалкой. Добавь кокосовое масло для получения однородного теста. Выложи равномерно размельченное печенье в разбираемую форму диаметром 24 см. Пока готовится крем, поставь форму в морозилку. Для крема смешай в блендере оставшиеся ингредиенты. По своему вкусу можно добавить еще больше клубники или подсластителя. Влей полученную смесь на основу из печенья и равномерно распредели. Помести торт на ночь в морозилку. За час до сервировки торт можно подержать в обычном холодильнике. Если желаешь иметь текстуру мороженого, то можно торт держи торт в холодильнике меньше часа. Укрась клубникой, топленым шоколадом или чем-то на свое усмотрение.
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Шоколадный торт
Ингредиенты
1 стакан арахиса
1 стакан кокосовых хлопьев
1 стакан овсяных хлопьев
1 банан
1 банка кокосового молока
200 г темного шоколада
3 ст. л. кленового сиропа или сиропа агавы
1 ч. л. лимонного сока
2 ст. л. арахисового масла
Для украшения ягоды, кокосовые хлопья, мюсли и т.п.
Приготовление
Смешай в блендере овсяные хлопья, кокосовые хлопья и арахис. Взбивай до получения однородных крупинок. Раздави банан вилкой и смешай с полученной крошкой. Выложи полученную массу в стеклянную посудину для выпечки, формируя при этом из теста края торта. В кастрюлю влить кокосовое молоко и покрошить в него шоколад. На среднем огне дать шоколаду растаять, смешать все в однородную массу, добавить сироп, арахисовое масло и лимонный сок. Хорошо перемешать. Влить полученную смесь на корж, украсить ягодами, мюсли или чем-то другим по вкусу. Дать торту пару часов подсушиться в морозилке.