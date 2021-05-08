Готовим к празднику! 4 рецепта вкусных и полезных тортов, которые обрадуют любую маму

Для приготовления основы измельчи печенье в кухонном комбайне или вручную, раскатав сложенное в пакет печенье скалкой. Добавь кокосовое масло для получения однородного теста. Выложи равномерно размельченное печенье в разбираемую форму диаметром 24 см. Пока готовится крем, поставь форму в морозилку. Для крема смешай в блендере оставшиеся ингредиенты. По своему вкусу можно добавить еще больше клубники или подсластителя. Влей полученную смесь на основу из печенья и равномерно распредели. Помести торт на ночь в морозилку. За час до сервировки торт можно подержать в обычном холодильнике. Если желаешь иметь текстуру мороженого, то можно торт держи торт в холодильнике меньше часа. Укрась клубникой, топленым шоколадом или чем-то на свое усмотрение.