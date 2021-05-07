ВИДЕО | Арчи Виндзору два года. Принц Гарри и Меган Маркл поделились его фотографией

Фото появилось на странице благотворительного фонда Сассексов Archwell. Одновременно они запустили кампанию по сбору денег на вакцинацию от Covid-19 в бедных странах, приуроченную ко дню рождения Арчи.

"Мы не сможем по-настоящему преодолеть [пандемию], пока у всех и повсюду не будет равного доступа к вакцине. Это лучший способ отпраздновать день рождения нашего сына. Если все мы проявим сочувствие к знакомым и незнакомым, нам удастся многое изменить", - говорится в заявлении пары на сайте Archwell.

Королева Елизавета II, принц Чарльз и Камилла, а также герцог и герцогиня Кембриджские поздравили Арчи с днем рождения на своих официальных аккаунтах.

"Поздравляю Арчи Маунтбеттена-Виндзора со вторым днем рождения", - такой пост от королевы появился на официальной странице королевской семьи в "Твиттере" вместе с фотографией Гарри, Меган и грудного Арчи, сделанной вскоре после его рождения.

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. 🎈



📸 Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021

Принц Гарри с семьей живут в Калифорнии после того, как пара решила сложить с себя королевские обязанности. Отношения Гарри с родными в Британии все это время складываются не просто.

Впервые после долгого перерыва он виделся с ними на похоронах своего деда принца Филиппа 17 апреля.







