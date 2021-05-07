Исследование показало, что жители Эстонии все больше хотят слушать музыку
Люди хотят слушать музыку все больше и больше. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на статистику стриминговых музыкальных платформ и на постоянно расширяющийся выбор беспроводных наушников в магазинах. Требования пользователей к наушникам растут в том же ритме – от них ожидают первоклассных музыкальных впечатлений и максимальной простоты использования. И, действительно, нет причин, по которым наушники должны обеспечивать худший звук, чем, например, приличные колонки.
Слушать музыку – это прекрасно, и не стоит забывать, что музыка помогает нам сосредоточиться на других занятиях. Опрос Huawei среди пользователей беспроводных наушников в Эстонии показал, что 85% респондентов используют беспроводные наушники для прослушивания музыки или подкастов, 54% используют их во время тренировок, 36% во время работы и 34% в ситуациях, когда концентрации мешает окружающий шум.
Наушники помогают сосредоточиться
Современные технологии помогают нам сосредоточиться. Система трехмерного шумоподавления Huawei FreeBuds 4i создает ощущение, что вы в центре того, чем хотите заниматься. Одним нажатием кнопки вы можете отключить окружающий шум и отфильтровать только тот звук, который вас интересует. Чтобы добиться активного шумоподавления, в новых наушниках FreeBuds используются микрофоны для обнаружения окружающего шума и специальные алгоритмы направления акустических волн для подавления таких звуков. Система объемного звучания делает прослушивание музыки чрезвычайно приятным, а активное шумоподавление помогает снизить возможное напряжение в ушах.
Непрерывный опыт
Важно, чтобы гарнитура позволяла наслаждаться важным аудио-контентом в течение всего дня – именно время автономной работы является наиболее важной характеристикой, определяющей комфортность использования самых разных электронных устройств. Постоянно вынимать наушники, класть их в чехол и заряжать –очень неприятно, когда, например, идет хороший подкаст или выпадает возможность спокойно послушать музыку. Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i с их 10 часами автономной работы помогут предотвратить такие ситуации. Кроме того, всего за 10 минут зарядки новые наушники Huawei обеспечивают целых 4 часа прослушивания, а с зарядным чехлом можно достичь до 22 часов автономной работы.
Привлекательный дизайн
Желание придать своему дню хороший ритм заставляет все больше и больше людей выбирать беспроводные наушники, и поэтому их дизайн и внешний вид очень важны. Благодаря ежедневному ношению наушники становятся важной частью нашего стиля. Более половины опрошенных считают привлекательный дизайн одной из важнейших характеристик наушников. Huawei FreeBuds 4i отличаются плавным, современным и воздушным дизайном, и хорошо сидят в ушах. Вы можете выбрать силиконовые насадки трех разных размеров. А удобный круглый чехол легко помещается даже в небольшом кармане.
Полная совместимость
Опрос показал, что 43% респондентов используют как минимум два смарт-устройства одновременно, а поэтому наушники должны переключаться между ними быстро и удобно. FreeBuds 4i отлично с этим справляются – их можно использовать с любым устройством, и они легко подключаются ко всем смартфонам под управлением iOS и Android.