Исследование показало, что жители Эстонии все больше хотят слушать музыку

Люди хотят слушать музыку все больше и больше. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на статистику стриминговых музыкальных платформ и на постоянно расширяющийся выбор беспроводных наушников в магазинах. Требования пользователей к наушникам растут в том же ритме – от них ожидают первоклассных музыкальных впечатлений и максимальной простоты использования. И, действительно, нет причин, по которым наушники должны обеспечивать худший звук, чем, например, приличные колонки.

Слушать музыку – это прекрасно, и не стоит забывать, что музыка помогает нам сосредоточиться на других занятиях. Опрос Huawei среди пользователей беспроводных наушников в Эстонии показал, что 85% респондентов используют беспроводные наушники для прослушивания музыки или подкастов, 54% используют их во время тренировок, 36% во время работы и 34% в ситуациях, когда концентрации мешает окружающий шум.

Наушники помогают сосредоточиться

Современные технологии помогают нам сосредоточиться. Система трехмерного шумоподавления Huawei FreeBuds 4i создает ощущение, что вы в центре того, чем хотите заниматься. Одним нажатием кнопки вы можете отключить окружающий шум и отфильтровать только тот звук, который вас интересует. Чтобы добиться активного шумоподавления, в новых наушниках FreeBuds используются микрофоны для обнаружения окружающего шума и специальные алгоритмы направления акустических волн для подавления таких звуков. Система объемного звучания делает прослушивание музыки чрезвычайно приятным, а активное шумоподавление помогает снизить возможное напряжение в ушах.

Непрерывный опыт