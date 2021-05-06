Батут, ленивцы, дерево, ДНК-тест: 14 пап рассказали о лучших подарках ко Дню матери

Батут

“Моя жена всегда говорила, как сильно хотела батут, когда была маленькой, но ее родители считали, что это опасная штука. Я гораздо менее ответственный, чем ее родители, так что купил его ко Дню матери!” - Нейт.

ДНК-тест

“Я купил своей жене, которая была в семье приемной дочкой, один из этих наборов для домашнего ДНК-теста. И она реально нашла свою биологическую маму благодаря ему! Теперь у нас есть еще одна мама, которую мы поздравляем с этим днем”, - Кларк.

Общение с ленивцами

“Моя жена обожает ленивцев. Это ее любимое животное. На День матери я удивил ее, сказав, что мы отправляемся в заповедник ленивцев в Коста-Рике. Она просто с ума сошла от счастья. Слезы и все такое… Это был самый лучший подарок”, - Квинси.

Поле тюльпанов во дворе

“Моя жена из Нидерландов и очень скучает по родной стране. В прошлом году я посадил 200 луковиц тюльпанов ко Дню матери. Она сказала, что благодаря этому немного почувствовала связь с домом и своей мамой”, - Генри.

Велосипед для двоих

“Моя жена всегда хотела отправиться в поездку на велосипеде-тандеме. Я считаю, что эти велики - самая дурацкая вещь на свете. Но однажды я смирился, и мы поехали в тур на тандемах… с ее родителями”, - Пол.

Коллекция кружек

“На каждый День матери я дарю своей жене новую кружку для кофе, которая каким-либо образом связана с тем, что мы делали в этом году. Я дарил кружки, посвященные нашим путешествиям, понравившимся фильмам и даже одну с фотографией автора ее любимой книги. Думаю, ей нравится, что я уделяю этому внимание”, - Маркус.

Снорклинг

“Моя жена — Супермама. Она столько всего делает, но у нее не получается уделить время себе. В прошлом году я приобрел для нее крутой набор для снорклинга, потому что я знаю, как она любит воду, и выделил для нее три часа каждую субботу до конца лета, чтобы она плавала сама. Ей понравилось!” — Бренден.

Домашний спортзал