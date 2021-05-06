Батут, ленивцы, дерево, ДНК-тест: 14 пап рассказали о лучших подарках ко Дню матери
Батут
“Моя жена всегда говорила, как сильно хотела батут, когда была маленькой, но ее родители считали, что это опасная штука. Я гораздо менее ответственный, чем ее родители, так что купил его ко Дню матери!” - Нейт.
ДНК-тест
“Я купил своей жене, которая была в семье приемной дочкой, один из этих наборов для домашнего ДНК-теста. И она реально нашла свою биологическую маму благодаря ему! Теперь у нас есть еще одна мама, которую мы поздравляем с этим днем”, - Кларк.
Общение с ленивцами
“Моя жена обожает ленивцев. Это ее любимое животное. На День матери я удивил ее, сказав, что мы отправляемся в заповедник ленивцев в Коста-Рике. Она просто с ума сошла от счастья. Слезы и все такое… Это был самый лучший подарок”, - Квинси.
Поле тюльпанов во дворе
“Моя жена из Нидерландов и очень скучает по родной стране. В прошлом году я посадил 200 луковиц тюльпанов ко Дню матери. Она сказала, что благодаря этому немного почувствовала связь с домом и своей мамой”, - Генри.
Велосипед для двоих
“Моя жена всегда хотела отправиться в поездку на велосипеде-тандеме. Я считаю, что эти велики - самая дурацкая вещь на свете. Но однажды я смирился, и мы поехали в тур на тандемах… с ее родителями”, - Пол.
Коллекция кружек
“На каждый День матери я дарю своей жене новую кружку для кофе, которая каким-либо образом связана с тем, что мы делали в этом году. Я дарил кружки, посвященные нашим путешествиям, понравившимся фильмам и даже одну с фотографией автора ее любимой книги. Думаю, ей нравится, что я уделяю этому внимание”, - Маркус.
Снорклинг
“Моя жена — Супермама. Она столько всего делает, но у нее не получается уделить время себе. В прошлом году я приобрел для нее крутой набор для снорклинга, потому что я знаю, как она любит воду, и выделил для нее три часа каждую субботу до конца лета, чтобы она плавала сама. Ей понравилось!” — Бренден.
Домашний спортзал
“Моя жена на протяжении десяти лет подряд либо была беременной, либо ухаживала за маленькими детьми. После того как родился наш четвертый (и последний!) ребенок, она сказала, что хочет исполнить свою мечту стать персональным фитнес-тренером. Я забронировал ей номер в отеле на День матери и, пока ее не было, превратил наш гараж в домашний спортзал. Ей очень понравилось, она тренируется в нем почти каждый день”, - Райан.
Тонированные стекла
“Звучит не очень романтично, но любимым подарком моей жены на День матери стала тонировка стекол автомобиля. Она очень заботится о своей коже и теперь она счастлива, что у нее есть защита от солнца во время долгих поездок”, — Дэн.
Дерево
“Наш первенец умер от синдрома внезапной детской смерти за несколько месяцев до Дня матери, и я знал, что для нее это будет очень тяжелый день. Я взял часть праха, закопал в землю и посадил там дерево, которое цветет весной. Я сделал это для того, чтобы мы всегда помнили нашего первого ребенка, а еще для того, чтобы напомнить жене, что она навсегда останется ее матерью несмотря ни на что. Теперь мы каждый год устраиваем там пикник с двумя нашими детьми”, — Брайан.
Кулинарный мастер-класс
“Жену раздражало, что это она организовывает нам свидания и все такое. Поэтому два года назад я оплатил нам шесть недель кулинарных мастер-классов. Ее порадовали шесть недель свиданий без всякого планирования”, - Джейсон.
Ночь без детей
“У нас родилось трое детей за пять лет, поэтому отдыха у нее было не много (и у меня, но меньше всего у нее). Когда нашему младшему ребенку исполнилось два года, я попросил свою маму приехать посидеть с детьми на выходные и арендовал нам с женой домик у озера. Это была наша первая ночь без детей за последние семь лет!” - Крис.
Совместные тренировки
“Я забронировал нам парные тренировки с персональным фитнес-тренером.Мы весело провели время вместе. А еще она очень любит соревноваться, и было забавно подначивать друг друга стараться лучше”, - Аарон.
Подарок, сделанный своими (и детскими) руками
“Моя жена очень любит подарки со смыслом, сделанные вручную. Мы с детьми всегда мастерим какую-нибудь поделку или альбом на память. В этом году мы делаем ролик с забавными моментами, который случились с нами за прошедший год. Ей понравится”, - Люк.
Источник: CHIPS Journal