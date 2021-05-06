C днем рождения, Арчи! 10 интересных фактов о первенце принца Гарри и Меган Маркл(4)
1. Имя, которое не мог угадать никто
Когда у принца Гарри родился сын, многие ставили на то, что мальчика назовут Артур, Альберт или Александр, то есть дадут имя в честь самых известных английских королей и правителей в истории. Однако имя Арчи Гаррисон не связано с королевской семьей. По мнению некоторых журналистов это имя было выбрано, чтобы отразить наследие принца Гарри и Меган, поскольку Арчи (“благородный” или “храбрый”) — традиционное английское имя, история которого насчитывает почти тысячу лет, а его первое упоминание можно найти Книге Судного дня 1086 года. Кроме того, Арчи — полное имя мальчика, а не псевдоним для более формального прозвища, такого как Арчибальд.
Гаррисон — более американское имя. Оно также означает “сын Гарри”.
2. Арчи Маунтбеттен-Виндзор родился не дома.
До рождения Арчи было предположение, что Меган Маркл родит сына в доме пары в Виндзоре. Однако, когда, согласно королевскому протоколу, было выпущено свидетельство о рождении ребенка, общественность узнала, что мальчик появился на свет в больнице Портленда в Вестминстере. Здесь же в свое время герцогиня Йоркская родила принцессу Беатрис и Евгению, кузенов Гарри.
3. Что говорят звезды?
Арчи — Телец по гороскопу. В королевской семье под этом же знаком Зодиака родились королева Елизавета II, принцесса Шарлотта и принц Луи.
Для тех, кто следит за знаками Зодиака, это означает, что Арчи, вероятно, будет уравновешенным, практичным и решительным по мере взросления — так же, как и другие члены королевской семьи.
4. Свидетельство о рождении вызвало недоумение
Как и все свидетельства о рождении, свидетельство Арчи находится в открытом доступе, и когда оно было обнародовано, в нем были обнаружены некоторые удивительные факты о родителях новорожденного. Например, принц Гарри (или Генри, как он назван в свидетельстве) сам зарегистрировал рождение ребенка через 11 дней после рождения сына. Но больше всего людей смутил титул Меган Маркл в документе. Несмотря на то, что ее официальным титулом был “герцогиня Сассекская”, в свидетельстве о рождении она была указана “принцессой Соединенного Королевства”.
5. Крестильное платье по наследству
Публике мало что рассказали о крестинах младенца Арчи, однако было подтверждено, что на Арчи в день крещения было то же платье для таинства, в котором крестили его кузенов: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
Крестильный наряд является точной копией того, что был на королеве Виктории и первой дочери принца Альберта Виктории в 1841 году.
6. Засекреченные крестные
Когда в июле 2019 года Арчи крестили, Букингемский дворец решил сохранить в тайне имена крестных родителей мальчика, чтобы уважать их частную жизнь. Однако, когда принц Гарри и Меган перестали быть высокопоставленными членами королевской семьи, The Times опубликовала информацию, которая раскрыла личности крестных родителей Арчи. В их число входят бывшая няня принца Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, друзья принца Гарри Марк Дайер и Чарли ван Штраубензи.
7. Сын принца Гарри не имеет королевских титулов
Когда родился Арчи, он традиционно должен был принять графство своего отца и стать Арчи, графом Думбартонским. Но, как рассказала королевский эксперт Марлен Кениг журналу Time, родители Арчи сделали это намеренно, потому что “хотели нормальной жизни для своих детей”. Вместо этого он просто известен как мастер Арчи. Она также сообщила этому журналу, что, поскольку у Арчи нет титула, ему не нужно будет присутствовать на королевских мероприятиях, исполнять королевские обязанности или покровительствовать многочисленным заведениям и организациям.
Несмотря на то, что Меган Маркл изначально было известно о том, что Арчи не будет иметь титул принца, в скандальном интервью Опре Уинфри она выставила этот момент как унижение собственного ребенка, посетовав также, что Букингемский дворец оставил их в США без охраны.
8. Седьмой в очереди на престол
Арчи Маунтбеттен-Виндзор по-прежнему занимает седьмое место в очереди на престол. Хотя его родители отказались от жизни в качестве старших членов королевской семьи, сын принца Гарри все еще стоит в очереди на трон. Он отстает от своего отца, который занимает шестое место, и опережает герцога Йоркского, принца Эндрю.
9. Двойное гражданство
Несмотря на то, что на момент рождения Арчи не было подтверждено, будет ли он иметь двойное гражданство США и Великобритании, действующие законы гласят, что его родители могут подать заявление на двойное гражданство, если захотят.
По рождению сын принца Гарри - гражданин Великобритании. По данным Государственного департамента США, ребенок, рожденный за пределами Соединенных Штатов, по крайней мере, у одного американского родителя, прожившего в стране не менее пяти лет до рождения своего ребенка, также может получить гражданство США.
Поскольку после сложения с себя королевских полномочий и обязанностей герцоги Сассекские переехали в США, скорее всего Арчи будет иметь двойное гражданство — США и Великобритании.
10. Второй день рождения в США
Арчи все свои дни рождения отмечает в США, куда его родители переехали в июне 2020 года. Как и первый год жизни, так и второй малыш будет праздновать с мамой и папой в Монтесито. В связи с коронавирусными ограничениями пышная вечеринка ему не светит, как и присутствие хоть кого-то из британских родственников. С последними у родителей мальчика сложились очень непростые отношения, и максимум, что он может получить — это поздравления по видеосвязи.
Арчи скоро станет старшим братом, поскольку летом у него появится сестра. Принц Гарри опубликовал семейный снимок, на котором он рядом с сыном и беременной женой позируют в саду их дома в Монтесито. Именно из-за беременности герцогиня не сопровождала своего мужа на похороны его дедушки, принца Филиппа.