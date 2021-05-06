C днем рождения, Арчи! 10 интересных фактов о первенце принца Гарри и Меган Маркл

1. Имя, которое не мог угадать никто

Когда у принца Гарри родился сын, многие ставили на то, что мальчика назовут Артур, Альберт или Александр, то есть дадут имя в честь самых известных английских королей и правителей в истории. Однако имя Арчи Гаррисон не связано с королевской семьей. По мнению некоторых журналистов это имя было выбрано, чтобы отразить наследие принца Гарри и Меган, поскольку Арчи (“благородный” или “храбрый”) — традиционное английское имя, история которого насчитывает почти тысячу лет, а его первое упоминание можно найти Книге Судного дня 1086 года. Кроме того, Арчи — полное имя мальчика, а не псевдоним для более формального прозвища, такого как Арчибальд.

Гаррисон — более американское имя. Оно также означает “сын Гарри”.

2. Арчи Маунтбеттен-Виндзор родился не дома.

До рождения Арчи было предположение, что Меган Маркл родит сына в доме пары в Виндзоре. Однако, когда, согласно королевскому протоколу, было выпущено свидетельство о рождении ребенка, общественность узнала, что мальчик появился на свет в больнице Портленда в Вестминстере. Здесь же в свое время герцогиня Йоркская родила принцессу Беатрис и Евгению, кузенов Гарри.

3. Что говорят звезды?

Арчи — Телец по гороскопу. В королевской семье под этом же знаком Зодиака родились королева Елизавета II, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Для тех, кто следит за знаками Зодиака, это означает, что Арчи, вероятно, будет уравновешенным, практичным и решительным по мере взросления — так же, как и другие члены королевской семьи.

4. Свидетельство о рождении вызвало недоумение