Вместо антидепрессантов: 10 сериалов, от которых становится хорошо(5)
“Не с первой попытки”
Эмоциональный сериал о взлетах и падениях молодой пары из Лондона. После безуспешных попыток зачать малыша естественным способом, Джейсон и Никки решаются на усыновление. Процесс окажется долгим и изнурительным. Придется продираться через многостраничные анкеты, бюрократию и обязательные встречи с социальным работником. Но Никки и Джейсон найдут в себе силы поддержать друг друга, справиться с тревогой и страхом неизвестности.
Комедия об усыновлении — неоднозначный жанр, однако “Не с первой попытки” делает почти невозможное: мотивирует, поддерживает и заставляет улыбнуться. Даже тех, кто проходит тот же путь, что и герои.
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“Тед Лассо”
Сериал с терапевтическим эффектом и мощной человеколюбивой энергетикой: всех доверчивей и строже в мире по-прежнему доброта. На этот раз она принимает облик непроходимого оптимиста Теда Лассо. По сюжету тренер сборной колледжа по американскому футболу получает предложение мечты — вести к победе футбольную команду английской Премьер-лиги. Тед Лассо из Канзаса не в курсе правил британской игры, но точно знает, что самое важное — это командный дух. В спортсменах-индивидуалистах тренер будет пестовать сплоченность и взаимопомощь, и однажды суровые британцы сдадутся.
“Тед Лассо” с юмором обыгрывает различия в американском и английском менталитетах, а Джейсон Судейкис задает тренд на усики, подчеркивающие улыбку.
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“Метод Комински”
Комедийный сериал с великолепным дуэтом Майкла Дугласа и Алана Аркина, щеголяющих отточенными диалогами. Голливудскому преподавателю актерского мастерства Сэнди Комински и его бывшему агенту Норману — за семьдесят, но у них есть еще порох в пороховницах. Да, здоровье подводит, а главным развлечением становится посещение похорон. Но героев по-прежнему волнуют отношения с детьми, обсуждение налогов, свидания с дамами и даже сексуальные навыки. Сэнди Комински источает винтажный шарм, а его друг язвителен как черт. Как жить, если не знаешь, проснешься ли завтра? Как минимум — стараясь сохранить чувство юмора, считают эти двое.
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“Прощай навсегда”
Деятельная вдова (Кристина Эпплгейт) пытается справиться с утратой мужа, которого во время вечерней пробежки сбил неизвестный автомобиль. Теперь Джейн с подозрением вглядывается во все машины, троллит полицию и ни на грамм не верит в исцеляющую силу групповой терапии. Зато знакомится там с милой художницей (Линда Карделлини), дружба с которой станет для Джейн одновременно спасением и кошмаром. Но что выручит ее в самых абсурдных, диких и трагических ситуациях, так это железобетонный сарказм.
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“Дядя”
Комедийное шоу с истинно британским духом: немного меланхолии, чуточку абсурда, тонна сарказма. Энди — тридцатилетний неудачник и раздолбай с мрачным чувством юмора. Когда-то он писал неплохую музыку, а теперь страдает от депрессии, несчастной любви, кризиса среднего возраста и творческого застоя. Но вдруг сестра навязывает ему заботу о племяннике, и этот двенадцатилетний умник, манипулятор и хитрец неожиданно станет для Энди лучшим другом.
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“Все будет хорошо”
Сериал, придуманный Джошом Томасом, комиком, сценаристом и актером из Австралии. В полуавтобиографической драме “Полюби меня” Томас с искренностью и иронией рассказывал о том, как живется с депрессией. Во “Все будет хорошо” он с тем же мягким юмором поднимает темы аутизма, примирения с горем и умения прощать. В центре повествования — 25-летний Николас, чей отец, который давным-давно завел новую семью, вдруг умирает. Так две сводные сестры Николаса остаются без опекуна, и герой довольно безрассудно взваливает на себя взрослую ответственность по их содержанию и воспитанию.
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“Постановка”
Восхитительный маленький сериал, по сути представляющий собой актерский бенефис Майкла Шина и Дэвида Теннанта. В эпоху пандемии скучающие без дела артисты принимают предложение режиссера репетировать онлайн. Дуэт из “Благих знамений” снова в деле! Шин и Теннант обаятельно подтрунивают друг над другом, хвастаются, кривляются, высмеивают акценты каждого — в общем, всячески демонстрируют взаимную экранную химию.
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“Фрэнк из Ирландии”
Великовозрастный бездельник Фрэнк живет вместе с мамой в пригороде Дублина, считает себя музыкантом и сеет хаос везде, где только оказывается. Его лучший друг — серьезный парень Дуфус. В реальности эти парни — братья Брин и Донал Глисоны. Их отец, знаменитый Брендан Глисон, тоже появится в сериале. Стоит ли говорить, что вся эта семейная вакханалия смотрится запоем?
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“Родители года”
Пол (Мартин Фриман) и Элли (Дэйзи Хаггард) изо всех сил стараются быть понимающими и чуткими родителями для своих детей. А значит, им суждено погрузиться в хаос типичных семейных проблем (бессонные ночи, походы в медпункт, вызовы в школу и т.п.) и попытаться установить в нем хоть какой-то порядок (“только не ори на ребенка, будешь потом жалеть”). Ироничный британский сериал не боится наглядно демонстрировать, что родительская доля — это гремучий коктейль из вспышек раздражения, отчаяния и безусловной любви, и это — абсолютно нормально.
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“Рами”
Чувствительный миллениал Рами (Рами Юссеф) живет с семьей, эмигрировавшей из Египта в Нью-Джерси, и пытается осмыслить себя как мусульманина. Рами хочет придерживаться родной веры, но при этом остаться обычным американцем. Он то ищет духовного наставника, то часами мастурбирует, то зависает на алкогольных вечеринках, а потом начинает поститься. На двойственности здесь построены многие гэги, но столкновение двух культур — еще и повод для серьезных размышлений. Вишенка на этом инклюзивном торте — появление во втором сезоне Махершалы Али в роли элегантного шейха и… потенциального тестя.