Вместо антидепрессантов: 10 сериалов, от которых становится хорошо

Комедийный сериал с великолепным дуэтом Майкла Дугласа и Алана Аркина, щеголяющих отточенными диалогами. Голливудскому преподавателю актерского мастерства Сэнди Комински и его бывшему агенту Норману — за семьдесят, но у них есть еще порох в пороховницах. Да, здоровье подводит, а главным развлечением становится посещение похорон. Но героев по-прежнему волнуют отношения с детьми, обсуждение налогов, свидания с дамами и даже сексуальные навыки. Сэнди Комински источает винтажный шарм, а его друг язвителен как черт. Как жить, если не знаешь, проснешься ли завтра? Как минимум — стараясь сохранить чувство юмора, считают эти двое.

Сериал с терапевтическим эффектом и мощной человеколюбивой энергетикой: всех доверчивей и строже в мире по-прежнему доброта. На этот раз она принимает облик непроходимого оптимиста Теда Лассо. По сюжету тренер сборной колледжа по американскому футболу получает предложение мечты — вести к победе футбольную команду английской Премьер-лиги. Тед Лассо из Канзаса не в курсе правил британской игры, но точно знает, что самое важное — это командный дух. В спортсменах-индивидуалистах тренер будет пестовать сплоченность и взаимопомощь, и однажды суровые британцы сдадутся.

Комедия об усыновлении — неоднозначный жанр, однако “Не с первой попытки” делает почти невозможное: мотивирует, поддерживает и заставляет улыбнуться. Даже тех, кто проходит тот же путь, что и герои.

Эмоциональный сериал о взлетах и падениях молодой пары из Лондона. После безуспешных попыток зачать малыша естественным способом, Джейсон и Никки решаются на усыновление. Процесс окажется долгим и изнурительным. Придется продираться через многостраничные анкеты, бюрократию и обязательные встречи с социальным работником. Но Никки и Джейсон найдут в себе силы поддержать друг друга, справиться с тревогой и страхом неизвестности.

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“Прощай навсегда”

Деятельная вдова (Кристина Эпплгейт) пытается справиться с утратой мужа, которого во время вечерней пробежки сбил неизвестный автомобиль. Теперь Джейн с подозрением вглядывается во все машины, троллит полицию и ни на грамм не верит в исцеляющую силу групповой терапии. Зато знакомится там с милой художницей (Линда Карделлини), дружба с которой станет для Джейн одновременно спасением и кошмаром. Но что выручит ее в самых абсурдных, диких и трагических ситуациях, так это железобетонный сарказм.

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“Дядя”

Комедийное шоу с истинно британским духом: немного меланхолии, чуточку абсурда, тонна сарказма. Энди — тридцатилетний неудачник и раздолбай с мрачным чувством юмора. Когда-то он писал неплохую музыку, а теперь страдает от депрессии, несчастной любви, кризиса среднего возраста и творческого застоя. Но вдруг сестра навязывает ему заботу о племяннике, и этот двенадцатилетний умник, манипулятор и хитрец неожиданно станет для Энди лучшим другом.

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“Все будет хорошо”

Сериал, придуманный Джошом Томасом, комиком, сценаристом и актером из Австралии. В полуавтобиографической драме “Полюби меня” Томас с искренностью и иронией рассказывал о том, как живется с депрессией. Во “Все будет хорошо” он с тем же мягким юмором поднимает темы аутизма, примирения с горем и умения прощать. В центре повествования — 25-летний Николас, чей отец, который давным-давно завел новую семью, вдруг умирает. Так две сводные сестры Николаса остаются без опекуна, и герой довольно безрассудно взваливает на себя взрослую ответственность по их содержанию и воспитанию.

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“Постановка”