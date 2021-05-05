Я – мама
05.05.2021, 18:30

25-летняя женщина родила 9 детей за раз. Врачи говорили, что она вынашивает только семерых

 (1)
У нее родились 4 мальчика и 5 девочек
Photo by William Fortunato from Pexels
25-летняя жительница западноафриканского государства Мали Халима Сиссе родила девять детей за один раз - у нее родились четыре мальчика и пять девочек, сообщает "Сноб" со ссылкой на AFP и Reuters.

В марте врачи выяснили, что Сиссе нуждается в специализированной помощи. По указу властей Мали беременную отправили в одну из больниц Марокко. Медики обеих стран ожидали, что женщина родит семерых малышей. Они были обеспокоены здоровьем матери и шансами на выживание ее детей.

Что еще известно:

Роды путем кесарева сечения прошли 4 мая. По словам министра здравоохранения Мали Фанты Сиби, Сиссе и ее дети чувствуют себя хорошо и через несколько недель вернутся домой. Она также поздравила медиков обеих стран и отметила, что их «профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности». Представитель Минздрава Марокко Рашид Кудхари добавил, что не знает в стране других случаев рождения девяти детей за раз.

Девять детей за один раз рождаются крайне редко, отмечает Reuters. Медицинские осложнения при такой многоплодной беременности часто приводят к гибели некоторых малышей.
Оставить комментарий Читать комментарии (1)