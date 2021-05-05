100 лет Chanel №5. Пять фактов о легендарном аромате

Факт №3. В день, когда духи поступили в продажу за ними выстроилась очередь из желающих приобрести заветный флакон, который, кстати, опять же вопреки моде, был максимально лаконичным. Простой дизайн как бы подчеркивал ценность того, что находилось внутри, а ограненная как бриллиант крышка воспроизводила геометрические очертания Вандомской площади. И, хотя с тех пор прошло сто лет, сам флакон Chanel № 5 практически не изменился.

Название духов родилось легко и просто, когда Коко выбирала духи из предложенных ей образцов, модельеру понравился именно тот, что был под номером 5. Презентация неслучайно была намечена на 5 мая, Шанель была уверена в том, что эта цифра принесет ее новому детищу удачу, и не ошиблась.

Факт №2. Если верить легенде, то Коко попросила парфюмера сделать духи, которые будут «пахнуть как женщина, а не роза». Чтобы выполнить просьбу заказчицы, Бо пришлось идти абсолютно новым путем: он использовал только начавшие тогда появляться альдегиды. В те времена в моде были совсем иные ароматы: свежие и нестойкие. Духи Chanel № 5 в корне изменили царившие тренды. «Небывалый аромат, пышный цветочный букет, абстрактный, загадочный, без доминирующих нот. Радикально новая композиция, в которой в невиданных ранее пропорциях используются альдегиды», - вот как описывает то, что создал Эрнест Бо, сам модный дом.

Факт №1. Своей головокружительной карьерой мадмуазель Шанель обязана не только пробивному характеру и таланту, по всей видимости, унаследованным от родителей, но и мужчинам. Знаменитые Chanel № 5. также появились на свет не без участия влиятельного поклонника. Аромат создавал Эрнест Бо, а познакомил Коко с парфюмером ее поклонник, великий князь Дмитрий Павлович. Бо и Шанель сразу нашли общий язык, более того, Эрнест создаст для модельера несколько духов, однако знаковыми станут именно № 5.

Факт №4. Chanel № 5 рекламировали разные известные люди, в том числе и сама Коко. Однако все эти PR-акции меркнут на фоне слов Мэрилин Монро, когда актриса призналась в интервью, что ложится в постель, «надев» лишь несколько капель знаменитых духов. Целиком фраза знаменитой блондинки, найденная в архивах представителями модного дома, звучала так: «Меня часто спрашивают: „Что вы надеваете, ложась спать? Пижамный верх? Пижамный низ? Ночную рубашку?" А я ответила: „Chanel № 5". Потому что это правда. Я бы не хотела говорить „голая". Но это так и есть!» - смеясь рассказывала кинодива журналисту.

Увы, при жизни Мэрилин Монро так и не стала лицом Chanel, это случилось лишь в 2013 году.

Факт №5. Изначально Chanel № 5 можно было купить только в фирменных бутиках, однако в 1924 году все изменилось. Модельер заключила договор с братьями Пьером и Полем Вертхаймерами, которые предложили ей создать акционерное общество «Духи Шанель». Оно должно было заняться продажей ее парфюма во всем мире.

К сожалению, плодотворного сотрудничества с Вертхаймерами у Шанель не случилось. Очень скоро модельер поняла, что условия сделки оказались для нее крайне невыгодными: она получила только 10% акций, оставшиеся 70% ушли к братьям, еще 20% осели в карманах основателя Парижского универмага «Галери Лафайет» Теофиля Бадера. Войну с компаньонами Шанель вела больше двадцати лет. Она дважды пыталась добиться справедливости в суде, но терпела фиаско. Вопрос был урегулирован в середине 1940-х годов, как ни странно, стороны смогли договорится. Помимо крупной суммы, которая сделала Шанель очень богатой женщиной, она получила 2% от мировых продаж духов.

Поскольку дело было сразу после войны, Коко повезло, что Вертхаймеры согласились полюбовно закончить многолетний конфликт, ведь Шанель обвиняли в пособничестве нацистам, и при желании Пьер и Поль, которые были евреями, могли воспользоваться данным фактом в свою пользу. Но они не стали делать ничего подобного. По слухам, Пьер был неравнодушен к Шанель с самой первой их встречи, возможно, именно это сыграло свою роль.