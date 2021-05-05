05.05.2021, 11:28
ВИДЕО | "Официальные представители аиста в Эстонии". Смотрите, какое милое видео сняли акушерки из роддома Пельгулинна(4)
5 мая - Международный день акушерки
5 мая во всем мире отмечается День акушерства, призванный привлечь внимание к роли акушерок в заботе о жизни и здоровье будущих матерей и их детей.
По случаю праздника акушерки роддома Пельгулинна сняли забавное и милое видео с игрушечным аистом, которым поделились на страницах роддома в Facebook и Инстаграм.
“Уважаемые акушерки, желаем всем вам сердечного тепла, сияния в глазах и радости каждый день! — говорится в подписи к видео. - Мы надеемся, что аист будет все чаще прилетать к вам в роддом, потому что акушерка является официальным представителем аиста в Эстонии”.