ВИДЕО | "Официальные представители аиста в Эстонии". Смотрите, какое милое видео сняли акушерки из роддома Пельгулинна

По случаю праздника акушерки роддома Пельгулинна сняли забавное и милое видео с игрушечным аистом, которым поделились на страницах роддома в Facebook и Инстаграм .

“Уважаемые акушерки, желаем всем вам сердечного тепла, сияния в глазах и радости каждый день! — говорится в подписи к видео. - Мы надеемся, что аист будет все чаще прилетать к вам в роддом, потому что акушерка является официальным представителем аиста в Эстонии”.