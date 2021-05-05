Pandora заменит природные алмазы на искусственные бриллианты

“Сейчас изделия Pandora — это в большей степени повседневные украшения, хотя их часто покупают в подарок. Но алмазная промышленность в значительной степени зарабатывает на потребителях, которые покупают дорогие ювелирные изделия к значимым событиям — помолвкам, свадьбам, годовщинам”, — подчеркивает Лачик.

Новые украшения с выращенными в лаборатории бриллиантами будут стоить от 250 фунтов (около 290 евро). Хотя изделия с бриллиантами традиционно составляют лишь небольшую долю из 100 миллионов экземпляров ювелирных изделий, которые Pandora продает по всему миру каждый год, Александр Лачик считает, что низкие цены поспособствуют росту продаж.

Лабораторные бриллианты Pandora производятся в Великобритании, и Великобритания станет первой страной, где они будут продаваться.

Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на алмазную промышленность. Компания De Beers, которая добывает около одной пятой алмазов в мире, заявляет, что в прошлом году объемы добычи упали на 18%.

Больше всего пострадала алмазодобыча в России, Канаде, Ботсване и Австралии.

Между тем, согласно отчету Антверпенского всемирного алмазного центра и консалтинговой компании Bain & Company, добыча природных алмазов упала до 111 миллионов карат в прошлом году, после пика в 152 миллиона в 2017 году.

В 2020 году мировое производство выращенных в лаборатории алмазов достигло 6-7 миллионов карат.

Впрочем, есть и другой фактор — цена. “Мы можем получить тот же результат, затратив на треть меньше”, — сказал в интервью Би-би-си генеральный директор Pandora Александр Лачик.

Искусственное производство алмазов, в числе прочего, также приветствовалось международным сообществом по политическим причинам. Двадцать лет назад вступил в силу Кимберлийский процесс, инициированный ООН, чтобы предотвратить поступление на рынок так называемых “кровавых алмазов”, добываемых незаконно и идущих на финансирование вооруженных повстанческих группировок в таких странах, как Ангола, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго.

В компании утверждают, что такое решение вызвано заботой об окружающей среде.

“Мы хотим расширить рынок, сделав бриллианты частью повседневности, чтобы люди могли чаще делать себе такие подарки. Конечно, мы рассчитываем на то, что компаниям, которые продают украшения из природных алмазов, придется подвинуться”, — говорит генеральный директор Pandora.

Ведущий автор отчета Bain Оля Линде убеждена, что места на рынке хватит и тем, и другим.

“Природные алмазы и выращенные в лаборатории бриллианты могут прекрасно сосуществовать и способствовать росту всего алмазного рынка”, — говорит она.

По словам Линде, сейчас потребители выбирают лабораторные бриллианты, а не их природные аналоги в основном из-за лучшего дизайна и более низких цен.

Экологические и этические последствия добычи алмазов волнуют покупателей меньше всего, отмечает эксперт.

При этом исследование Bain показало, что экологичность производства бриллиантов все же важна для определенной категории покупателей — “миллениалов” и “поколения Z”, родившихся после 1980 года.





Проблемы производства и вопросы этики

Проблема с бриллиантами, изготовленными в лаборатории, заключается в том, что для их производства требуется много энергии.

Сейчас от 50% до 60% из них поступают из Китая, где они производятся с помощью технологии высокого давления и высокой температуры. При этом электроэнергию для их производства получают из угля, что очень загрязняет воздух.

При этом в США, крупнейшем розничном рынке выращенных в лаборатории бриллиантов, больше внимания уделяется использованию возобновляемых источников энергии.

Самый большой производитель в США, Diamond Foundry, утверждает, что его процесс “на 100% основан на гидроэнергетике, что дает нулевые выбросы”.

И китайские, и американские лабораторные бриллианты химически и физически идентичны добытым алмазам.

В прошлом году в отчете Human Rights Watch было отмечено, что некоторые ювелирные компании заботятся об этичности производства, но большинство из них все же не может убедить потребителей, что при производстве их ювелирных изделий не были нарушены права человека.