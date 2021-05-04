Почему происходит травля? Как ее избежать? Как в Эстонии решают вопрос буллинга в школах

Программа Союза защиты детей “Освободимся от травли!” призывает обращать внимание на важность профилактики предотвращения случаев травли не только в образовательных учреждениях, но и в обществе в целом. Для этого мы должны своими поступками и словами создавать ситуации, при которых все люди в группе, классе или другом коллективе могли бы испытать чувство принадлежности к этой группе и радость от общения друг с другом.

“В последние годы выяснилось, что понимание феномена травли меняется. Новейшие исследования позволили выявить реальные причины травли. Травля является групповым явлением, а не проблемой, связанной с личностными качествами или внешностью жертвы, и роль в ней играет каждый член группы, а не только жертва и обидчик. Травля возможна только в том случае, если ее наблюдатели непосредственно либо косвенно одобряют происходящее и не реагируют на него. Для того чтобы профилактика травли была эффективной, следует сосредоточить внимание на динамике и ценностях группы, побуждая присутствующих наблюдателей активно участвовать в прекращении травли”, — говорят координаторы программы “Освободимся от травли!”, Саския Муру и Александра Мунтс-Авайыэ, отмечая, что травля является проблемой детей, но ответственностью взрослых.

Видеоролик и тематические планы уроков

В Международный день противодействия травле программа “Освободимся от травли!” представляет новый видеоролик “Почему происходит травля?” (эст. Miks esineb kiusamist?) с субтитрами на эстонском и русском языках. Видеоролик создан при сотрудничестве с разработчиками программы “Освободимся от травли!”: организациями The Mary Foundation и Save the Children Denmark.

Тематические планы уроков программы Союза защиты детей “Освободимся от травли!” в честь Международного дня противодействия травле доступны на эстонском и русском языках для поддержки учителей, учеников и родителей.

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