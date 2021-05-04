Почему происходит травля? Как ее избежать? Как в Эстонии решают вопрос буллинга в школах(2)
Программа Союза защиты детей “Освободимся от травли!” призывает обращать внимание на важность профилактики предотвращения случаев травли не только в образовательных учреждениях, но и в обществе в целом. Для этого мы должны своими поступками и словами создавать ситуации, при которых все люди в группе, классе или другом коллективе могли бы испытать чувство принадлежности к этой группе и радость от общения друг с другом.
“В последние годы выяснилось, что понимание феномена травли меняется. Новейшие исследования позволили выявить реальные причины травли. Травля является групповым явлением, а не проблемой, связанной с личностными качествами или внешностью жертвы, и роль в ней играет каждый член группы, а не только жертва и обидчик. Травля возможна только в том случае, если ее наблюдатели непосредственно либо косвенно одобряют происходящее и не реагируют на него. Для того чтобы профилактика травли была эффективной, следует сосредоточить внимание на динамике и ценностях группы, побуждая присутствующих наблюдателей активно участвовать в прекращении травли”, — говорят координаторы программы “Освободимся от травли!”, Саския Муру и Александра Мунтс-Авайыэ, отмечая, что травля является проблемой детей, но ответственностью взрослых.
Видеоролик и тематические планы уроков
В Международный день противодействия травле программа “Освободимся от травли!” представляет новый видеоролик “Почему происходит травля?” (эст. Miks esineb kiusamist?) с субтитрами на эстонском и русском языках. Видеоролик создан при сотрудничестве с разработчиками программы “Освободимся от травли!”: организациями The Mary Foundation и Save the Children Denmark.
Тематические планы уроков программы Союза защиты детей “Освободимся от травли!” в честь Международного дня противодействия травле доступны на эстонском и русском языках для поддержки учителей, учеников и родителей.
Необходимость принадлежать
Человек всегда испытывал потребность в социуме; в далеком прошлом в большей мере от других людей зависело наше выживание, современный же человек остро испытывает чувство принадлежности. Именно социальные ситуации формируют нашу личность и определяют идентичность. Травля тесно связана с потребностью принадлежать к сообществу. Сомнение в том, что нашу принадлежность к группе акцептируют, вызывает дискомфорт. Одна из возможностей облегчить этот дискомфорт — создать альтернативное сообщество/группу, членов которой травля будет связывать подобно клею.
В Международный день противодействия травле координаторы программы “Освободимся от травли!” призывают всех детей и взрослых говорить о влиянии слов, понимании собственных эмоций и управлении ими, общечеловеческих ценностях (уважение, забота, толерантность, смелость) и негативных последствиях травли для всех сторон: жертвы, обидчика, сообщников обидчика и пассивных наблюдателей.
* В Эстонии ведется активная работа по профилактике травли в образовательных учреждениях и вмешательстве в такие ситуации. В 2017 году под эгидой Министерства образования и науки была основана коалиция “Образовательный путь без травли”, члены которой поставили целью профилактику травли и вмешательство в такие ситуации. В коалицию входят: НКО Союз защиты детей с программой “Освободимся от травли!”, SA Kiusamisvaba Kool (ЦУ “Школа без травли”) с программой KiVa, Институт развития здоровья с программой “Игра на развитие навыков поведения VEPA”), Центр этики Тартуского университета с программой ценностного воспитания, Союз ученических представительств Эстонии с проектом “Толерантная школа”, молодежное объединение TORE с программой наставничества, целевое учреждение Archimedes с программой “Заботливый класс”, некоммерческое объединение Vaikuseminutid (“Минуты тишины”) с упражнениями на внимание и спокойствие.