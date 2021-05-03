Как девочка с альбинизмом из китайского приюта стала моделью для Vogue

Когда мне было 11 лет, я впервые попробовала себя в роли модели. Моя мама общалась с дизайнером из Гонконга. У сына этой женщины была заячья губа, и она решила сшить ему модную одежду, чтобы люди перестали "смотреть ему в рот". Она назвала свою коллекцию "Идеальные недостатки" и спросила меня, не хочу ли я поучаствовать в ее показе в Гонконге. Это был потрясающий опыт.

Мои биологические родители не оставили обо мне никакой информации, поэтому я даже не знаю дату своего рождения. В прошлом году врачи сделали рентген моей руки, чтобы точнее определить мой возраст. Тогда они пришли к выводу, что мне около 15 лет.

А в некоторых странах Африки на людей-альбиносов даже ведут охоту: им могут отрубить конечности или убить. Знахари используют их кости для отвара лекарств: местные жители верят, что это может исцелить их от разных недугов, но, конечно же, это просто миф. Мне повезло избежать подобной участи.

Когда я родилась, правительство КНР проводило политику одного ребенка на одну семью. Если у кого-то рождался ребенок с альбинизмом, это считалось большой неудачей. Некоторые дети, такие же как я, были брошены на произвол судьбы, других запирали дома, а если они и ходили в школу, их волосы окрашивали в черный цвет.

Работники детского дома назвали меня Сюэ-ли. "Сюэ" в переводе с китайского означает снег, "Ли" - красота. Когда мне было три года, меня удочерили: я переехала жить с мамой и сестрой в Нидерланды. Мама говорила, что лучшего имени для меня не найти, и что важно сохранить связь с моими китайскими корнями.

Чуть позже меня пригласили на пару фотосессий: одна из них была для фотографа Брока Элбанка в его лондонской студии. Он опубликовал мой портрет у себя в "Инстаграме". После этого со мной связались представители модельного агентства Zebedee Talent с предложением присоединиться к их миссии по продвижению людей с ограниченными возможностями в фэшн-индустрии.

Одна из фотографий, которую сделал Брок Элбанк, появилась на страницах журнала итальянского Vogue в 2019 году, с Ланой Дель Рей на обложке. В то время я еще понятия не имела, насколько это важный журнал, мне понадобилось время, чтобы осознать, почему все от него в восторге.

В модельном бизнесе выглядеть иначе - благословение, а не проклятие, и это дает мне платформу для привлечения внимания к альбинизму. Съемка для обувного бренда Kurt Geiger была прекрасной возможностью продемонстрировать мои особенности. Мне позволили выбрать стиль и направление съемки вместе с моей сестрой, поскольку фотограф не мог находиться в студии из-за коронавирусных ограничений. Это помогло мне раскрыть мой образ так, как я хотела, и я очень горжусь результатом.

Конечно, по-прежнему существуют худощавые модели под два метра ростом, однако сейчас люди с инвалидностью или особенностями развития появляются на страницах журналов все чаще, и это прекрасно, но это должно войти в норму. Часто к моделям с альбинизмом применяют стереотипы, привлекая их к съемкам в образе ангелов или привидений. Это вгоняет меня в тоску еще и потому, что подобный подход усиливает предрассудки, которые ставят под угрозу жизни детей с альбинизмом в таких странах, как Танзания и Малави.