ФОТО | Что такое анклет? Учимся правильно носить браслет на ногу со стилистом и блогером RusDelfi

В Европе украшение — просто украшение. В конце концов, с древних времён и женщины, и мужчины носили браслеты на лодыжках в Египте, Шумере, Индии. Знатные использовали драгоценные металлы и камни, люди низших сословий — бусины, раковины, дешёвые металлы.

В древней Индии анклет мог быть аналогом обручального кольца: жених надевал его на левую ногу невесты. Мог также рассказывать о принадлежности к роду, о богатстве и статусе…

В начале 20 века браслеты на щиколотку вошли в моду на волне увлечения восточной культурой и восточными танцами. Вторая волна связана с эпохой хиппи. А сейчас мы надеваем их с любым образом, не обязательно этническим.

Максимально органично и уместно анклеты смотрятся с летящими струящимися платьями миди, расслабленной, но женственной обувью.

Тонкий, не кричащий аксессуар может быть вписан и в рабочий образ — без дресс-кода, конечно. Укороченные свободные брюки или джинсы, прямые юбки и юбки А-силуэта отлично подружатся с анклетом. Важно: лучше не использовать его с облегающими вещами. И, в большинстве случаев, или браслет, или колготки. Я видела потрясающие образы с анклетом поверх колготок, но они строятся на вызове и контрасте. И в большинстве случаев вне стритстайл фото будут смотреться странно. Хотя…

Самый модный вариант: вписываем анклет в спортивные образы! Велосипедки, шорты, кроссовки, носки — и цепочка.

Можно надеть сразу несколько анклетов, но всё же лучше не перегружать — в отличие от рук или шеи. Хорошо будут смотреться классические тонкие цепочки, бисер и жемчуг

* * *

Еще больше полезных советов по стилю — в блоге Екатерины Федяковой Wonderwoman и на ее канале “Что надеть сегодня”.

Все статьи блогеров RusDelfi можно прочитать здесь. Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.