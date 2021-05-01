Украшаем пасхальные яйца: 6 необычных идей

Сбрызните марлю водой. Чем меньше воды вы используете, тем более яркими останутся цвета. Но совсем без воды нельзя - она помогает цветам смешиваться. Положите яйца в миски или упаковки от яиц и подождите, пока они высохнут. После этого снимите марлю и восхищайтесь результатом!

Застелите стол пищевой пленкой. Увлажните марлю, оберните ей яйцо и закрепите резинкой. Нанесите на марлю разные красители, оставьте пару белых пятен. Делайте это над пленкой, так вы не испачкаете стол.

Положите яйца в маленькие миски или формы для кексов. Кисточкой нанесите содовые краски на яйца. Налейте на каждое яйцо чайную ложку уксуса. Краски сразу начнут пениться, создавая рисунок. Когда вся сода среагирует, быстро окуните яйца в чистую воду, положите их на бумажные полотенца и обсушите.

Похожий рисунок можно сделать и другим способом. Смешайте треть стакана соды, столовую ложку воды и три капли пищевого красителя. Наденьте одноразовые перчатки и тщательно размешайте соду, у вас должна получиться густая паста. Сделайте пасты разных цветов.

Во вторую миску налейте воду и краситель. Возьмите больше красителя для более яркого цвета. Налейте столовую ложку растительного масла и размешайте. Положите в миску яйцо и покатайте его там ложкой. Достаньте из миски и обсушите, когда проявится мраморный рисунок.

В миску налейте горячую воду, добавьте чайную ложку уксуса и несколько капель красителя. Положите в миску яйцо, чтобы вода его полностью покрывала, и оставьте на одну минуту. Переложите яйцо на бумажное полотенце и дождитесь, пока оно высохнет.

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Омбре





Даже с помощью красителя одного цвета можно сделать яйцо с красивым узором. Для этого возьмите стакан с широким дном и крышку от бутылки. Положите крышку в стакан и поставьте на нее яйцо. В другом стакане разведите яркий краситель. Вам понадобится 40 капель жидкого красителя на чайную ложку уксуса и половину стакана воды.

Налейте краситель по стенке стакана к яйцу, чтобы брызги не попали на скорлупу. Краситель должен покрывать четверть яйца. Оставьте его на пять минут. Залейте в стакан чистую воду до середины яйца и подождите три минуты. Подлейте воду еще два раза, каждый раз оставляя яйцо на две минуты.

Достаньте яйцо из стакана. Проще всего сделать это кухонными щипцами. Ложкой тоже получится, но нужна ловкость. Если капли красителя все же попадут на полоски, расстраиваться не стоит - так у вас получится еще более оригинальный рисунок!

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Шелковый рисунок





Если вы хотите сделать яйца со сложными узорами, но рисовать не умеете, для вас есть отличный вариант! Но сначала придется подыскать шелковую ткань с красивым узором. Возьмите старый платок или галстук. Подходит только стопроцентный шелк, поэтому обязательно проверьте состав ткани.

Туго оберните тканью яйцо, лицевой стороной внутрь. Закрепите ткань резинкой. Сверху обмотайте яйцо светлой тканью. Подойдет старая простыня или полотенце. Положите яйца в кастрюлю, залейте водой и добавьте четверть стакана уксуса. Доведите воду до кипения, уменьшите огонь и оставьте кастрюлю на огне на 20 минут. Переложите яйца на полотенце. Когда они остынут, снимите ткань.

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Декупаж





Вместо ткани подойдут салфетки с необычными рисунками и узорами. Возьмите желатин и приготовьте его по инструкции с упаковки: залейте водой, оставьте на несколько минут и нагрейте в микроволновке или на водяной бане. Нанесите жидкий желатин кисточкой на вареное яйцо. Оторвите часть салфетки с узором, положите ее на яйцо, разгладьте и уберите складки. Подождите, пока желатин высохнет.

Вместо желатина можно взять сырой яичный белок. Слегка взбейте его вилкой и нанесите кисточкой на скорлупу.















