Можно ли выйти на работу во время получения родительского пособия?

Отвечает Кайре Саареп, руководитель отдела превенции Инспекции труда Во время получения родительского пособия родитель может работать, однако необходимо иметь в виду некоторые обстоятельства. Прежде всего, то, что цель родительского пособия состоит в обеспечении замещающего дохода родителю, который в результате воспитания ребенка не работает или который больше всего заботится о ребенке на ежедневной основе.

Если вы получаете родительское пособие и в то же время хотите работать, параллельно с уходом за ребенком, важно знать, что во время отпуска по уходу за ребенком вы не можете работать на том же предприятии, с которого вы ушли в отпуск. Вы можете выполнять работу в другой компании или предоставлять услугу по обязательственно-правовому договору (договор поручения или подряда) той же компании, в которой вы используете отпуск, или другим компаниям. При предоставлении услуги следует иметь в виду, что содержание договора и выполняемые задачи должны соответствовать предоставлению услуги и речь не должна идти о скрытых трудовых отношениях.

Если вы все же желаете вернуться к своему старому работодателю, вам придется прервать отпуск по уходу за ребенком. Если, например, вы приходите к взаимному соглашению о том, что работаете неполный рабочий день, то оформите эту договоренность как срочное изменение трудового договора. При этом вы сможете одновременно продолжать получать родительское пособие (за исключением случая, когда отпуск по уходу за ребенком использует другой родитель, в этом случае родительское пособие получает другой родитель).