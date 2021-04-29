ФОТО | Герцог и герцогиня Кембриджские: 10 лет брака в фотографиях

Королевские обязанности не заставили себя ждать. Менее, чем через три недели после свадьбы, в мае 2011 года, они встречали в Букингемском дворце президентскую чету Барака и Мишель Обама. Уильяму на тот момент было 28 лет, Кейт - 29.

В следующем 2012 году Лондон принимал у себя летние Олимпийские игры, и Кембриджи не только активно болели за британских спортсменов, но и посетили ряд официальных мероприятий. На фото они на трибуне вместе с прежним премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном.

В первые годы их совместной жизни они часто представляли королеву за рубежом. В сентябре 2012 года в честь бриллиантового юбилея Елизаветы II они посетили Сингапур, Малайзию, Соломоновы острова и Тувалу.

В июле 2013 года у них родился первенец - принц Джордж. Тогда весь мир восхитился Кейт, которая уже через несколько часов после родов вышла к журналистам с младенцем на руках. И это тоже часть жизни королевских особ - всегда быть подтянутыми и безупречными в любой ситуации.

Принцу Джорджу еще не было года, когда он полетел вместе с родителями в Австралию и Новую Зеландию. Та трехнедельная поездка весной 2014 года стала их первым официальным визитом в расширенном составе.

На следующий год, в 2015-м, родилась принцесса Шарлотта. На ее кристины в поместье Сандрингем приехали все высокопоставленные члены семьи, включая венценосную прабабушку и принца Филиппа.

Но даже при наличии маленьких детей они продолжили выполнять свои королевские обязанности и, оставив дома годовалую Шарлотту и Джорджа, которому еще не исполнилось трех, отправились с официальным визитом в Индию. На фото: герцог и герцогиня Кембриджские в Тадж-Махале в апреле 2016 года.

Не все поездки ограничивались торжественными приемами и обедами. В Пакистане в октябре 2019 года им пришлось попотеть.