РЕЦЕПТ | Пасхальный кулич, который у вас точно получится идеальным

Пасхальный кулич готовится долго и сложно. Тесто нужно тщательно вымешивать, оно должно несколько раз подойти. Открывая некоторые рецепты куличей, хочется немедленно их закрыть и просто купить кулич в магазине. Но ”правильные куличи” в Эстонии стоят около 9 евро за 250 граммов, а это совсем малыш.

Я испекла кулич и подготовила пошаговую инструкцию, стараясь делать акценты на тех моментах, которые помогают хоть немного упростить это пасхальное приключение.

Итак, вам понадобится:

Мука — 1200 грамм (высшего сорта, с цифрой 550)

Молоко — 500 мл

Яичные желтки — 10 штук

Сливочное масло — 200 грамм

Живые дрожжи — 50 грамм

Изюм и цукаты — 400 грамм

Сахарный песок 500 грамм

Для помадки я брала стакан сахара, полстакана воды и чайную ложку лимонного сока.

Сначала нужно приготовить опару. Возьмите дрожжи, пару столовых ложек сахара и пол литра молока. Дрожжи я измельчила руками, также можно было растереть их с сахаром, чтобы они лучше растворялись. Все это залила теплым молоком.

Важно! Молоко не должно быть слишком горячим, иначе дрожжи погибнут. Для проверки потрогайте молоко пальцем, температура должна быть комфортной. Для разогрева молоко из холодильника можно поставить в микроволновку на 1-2 минуты.



Просеиваем в молоко с дрожжами 100 граммов муки, хорошо перемешиваем венчиком и даем постоять опаре примерно час в теплом месте.

Пока опара подходит возьмите желтки, смешайте с сахаром и хорошо взбейте до белого цвета. Я делала это в планетарном миксере, но можно использовать венчик.

Когда желтки побелели, я просеяла в них через сито килограмм муки. Добавила подошедшую опару, перемешала. Добавила сливочное масло, нарезанное тонкими кусочками и начала замешивать тесто. Я использовала планетарный миксер, но также можно месить руками, стараясь добиваться однородной структуры.